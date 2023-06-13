Польша выступила против запрета бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС

Польша с самого начала выступала против запрета на продажу автомобилей с ДВС. В стране считают, что ЕС не провел необходимый анализ рыночных и социальных последствий такого решения.

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Польша стала единственной страной Евросоюза, которая не поддерживает планы по сокращению вредных выбросов от автомобилей с 2035 года. Страна подаст апелляцию в высший суд ЕС. Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

С 2035 года в Европейском Союзе начнет действовать запрет на продажу новых автомобилей с ДВС. Регистрация бензиновых и дизельных авто разрешается только в том случае, если они работают на климатически нейтральном топливе.

Польша с самого начала выступала против запрета автомобилей с ДВС. По словам министра климата страны Анны Москвы, для принятия такого решения не был проведен необходимый анализ рыночных и социальных последствий.

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Евросоюз утвердил запрет на бензиновые и дизельные авто с уступками Германии

Польша собирается подавать апелляцию в высший суд ЕС против запрета бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. До этого Германия, Чехия, Румыния, Венгрия, Словакия, Италия и Польша заставили Евросоюз разрешить продажу авто с ДВС, если они работают на климатически нейтральном топливе.

Ранее Фокус писал, что в Украине могут запретить ввозить автомобили с ДВС.