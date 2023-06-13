Польща виступила проти заборони бензинових та дизельних автомобілів у ЄС

Польща від початку виступала проти заборони на продаж автомобілів з ДВЗ. У країні вважають, що ЄС не провів необхідного аналізу ринкових та соціальних наслідків такого рішення.

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Польща стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підтримує планів щодо скорочення шкідливих викидів від автомобілів з 2035 року. Країна подасть апеляцію до вищого суду ЄС. Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.

З 2035 року в Європейському Союзі почне діяти заборона на продаж нових автомобілів з ДВЗ. Реєстрація бензинових та дизельних авто дозволяється лише в тому випадку, якщо вони працюють на кліматично-нейтральному пальному.

Польща від початку виступала проти заборони автомобілів з ДВЗ. За словами міністра клімату країни Анни Москви, для ухвалення такого рішення не було проведено необхідного аналізу ринкових та соціальних наслідків.

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Євросоюз затвердив заборону на бензинові та дизельні авто з поступками Німеччині

Польща має намір подавати апеляцію до вищого суду ЄС проти заборони бензинових та дизельних автомобілів з 2035 року. До цього Німеччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Словаччина, Італія та Польща змусили Євросоюз дозволити продаж авто з ДВЗ, якщо вони працюють на кліматично-нейтральному паливі.

Раніше Фокус писав, що в Україні можуть заборонити ввозити автомобілі з ДВЗ.