У Мінінфраструктури підготували законопроект про заборону в Україні авто з ДВЗ

Чиновники пропонують ввести поетапний заборону на ввезення та реєстрацію в Україні автомобілів із ДВЗ із 2027 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Міністерстві інфраструктури України хочуть ввести заборону на ввезення в країну автомобілів із ДВЗ. Тепер ця ініціатива вийшла на наступний етап: міністерством підготовлений відповідний законопроект.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляється на сайті Мінінфраструктури, проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та першої державної реєстрації транспортних засобів" розроблений з метою реалізації окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Заявлена мета законопроекту — стимулювати використання транспортних засобів з електричними двигунами в рамках виконання Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Стратегія схвалена розпорядженням Кабміну №430 від 30.05.2018 року.

Законопроектом передбачається ввести поетапну заборону ввезення і першої реєстрації в Україні автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Обмеження стосуються зокрема автомобілів, що випускаються вітчизняними підприємствами. Відповідно до законопроекту, заборону авто з ДВЗ в Україні пропонується реалізувати в два етапи:

Заборона на ввезення в Україну авто з ДВЗ

з 01 січня 2027 року: старі автомобілі з дизельними двигунами внутрішнього згоряння;

з 01 січня 2030 року: нові автомобілі з дизельними двигунами внутрішнього згоряння, а також старі та нові автомобілі з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

При цьому заборона не буде поширюватися на автомобілі Збройних Сил України та інших військових формувань, а також на автомобілі, що використовуються аграріями для своєї господарської діяльності за умови, що такі транспортні засоби не будуть виїжджати на дороги загального користування.

Іншими словами, обмеження не торкнеться будь-якої військової техніки, а також комбайнів, тракторів та іншої сільськогосподарської техніки. Щоправда, незрозуміло, як здійснювати транспортування такої техніки від місць базування до полів. Крім того, заборона не торкнеться автомобілів, вироблених до 1 січня 1981 року.

Які авто з ДВЗ можна буде ввозити в Україну

Автомобілі та спецтехніка для Збройних Сил.

Автомобілі та сільгосптехніка для аграрного сектору.

Автомобілі, випущені до 1 січня 1981 року.

Наразі законопроект про заборону ввезення в Україну авто з ДВЗ винесений на громадське обговорення, яке триватиме до 9 серпня. Після отримання зауважень і пропозицій від приватних осіб, компаній і громадських організацій законопроект буде поданий на розгляд до Верховної Ради.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина і Франція виступають проти заборони авто з ДВЗ, яка фактично відбудеться з введенням Євросоюзом нових норм щодо шкідливих викидів. В урядах цих країн побоюються, що після масового переходу на електротягу місцевий автопром втратить більше половини робочих місць.

Нагадаємо, Фокус протестував електромобіль Nissan Leaf, який нещодавно почав офіційно продаватися в Україні. Ми оцінили запас ходу машини без знижки на електромобільні — їхали як на звичайному авто з ДВЗ.