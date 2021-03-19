В Україні хочуть повністю заборонити ввезення автомобілів із ДВЗ

Використання в Україні окремих категорій транспортних засобів із двигунами внутрішнього згорання може бути обмежене вже в 2025 році, а до 2038 року можлива тотальна заборона на ввезення всіх авто з ДВЗ — як нових, так і старих.

У світі вся сильніше проявляється тренд до заборони продажів нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Таке рішення вже ухвалили Норвегія, Данія, Великобританія, Сінгапур і багато інших країн, а дати введення заборон лежать у діапазоні 2025-2040 років.

За цим прикладом хоче піти й Україна. Наразі Міністерство інфраструктури і Директорат цифрової інфраструктури на транспорті, який функціонує при ньому, готують два законопроекти, які передбачають поетапне введення заборони на ввезення в країну і першу реєстрацію різних категорій транспортних засобів, оснащених ДВЗ.

Як повідомили Фокусу в Директораті цифрової трансформації на транспорті, перший законопроект стосується "заборони з 1 січня 2025 року використання автобусів із ДВЗ у містах із населенням понад 300 тисяч осіб, а з 1 січня 2027 року — у всіх інших містах у сфері громадського транспорту".

Другий законопроект, що готується, ще радикальніший. Згідно з ним, планується заборона "ввезення в Україну та першої державної реєстрації автомобілів з ДВЗ, зокрема й вироблених в Україні". Причому в планах заборонити ввезення в країну не тільки нових авто з ДВЗ, а й старих.

Так, для старих автомобілів із дизельними двигунами позначена дата 1 січня 2028 року, для нових автомобілів із дизельними двигунами і старих із бензиновими двигунами — 1 січня 2033 року, для нових автомобілів із бензиновими двигунами — 1 січня 2038 року.

Цікаво, що гібриди і плагін-гібриди окремо ніяк не позначені. За такою концепцією до 2038 року в Україні буде дозволений продаж виключно електрокарів і водневих машин.

На перший погляд ці сміливі ініціативи здаються передчасними і навіть не реалізовуються, враховуючи, що в Україні покупка і володіння електромобілем все ще залишається справою ентузіастів. Станом на 1 березня 2021 року в країні налічувалося трохи більше 26 тисяч машин на електротязі.

До того ж залишає бажати кращого рівень розвитку зарядної інфраструктури. Україна хоч і випереджає сусідні європейські країни за кількістю громадських електрозарядок (понад 10 тисяч станом на 1 березня 2021 роки), однак у масі своїй це "повільні" термінали змінного струму, які сконцентровані переважно в містах. А ось швидкісних зарядок постійного струму — всього 10% від загальної кількості станцій.

Слід зазначити, що озвучені дати є суто орієнтовними, а власне законопроекти далекі від фіналізації та подання в парламент.

Проте, за умови виконання низки ініціатив, які запускаються прямо зараз, й ухвалення вже зареєстрованих у парламенті законопроектів, повна відмова від ввезення та продажу в Україні автомобілів із ДВЗ не виглядає таким вже фантастичним.

По-перше, у Мінінфраструктурі працюють над створенням мережі швидкісних електрозарядних станцій, які планується встановити на головних автомагістралях країни. Це однозначно сприятиме зростанню кількості електрокарів у регіонах і зробить доступнішими поїздки на електротранспорті між містами.

Причому, як повідомили Фокусу в Директораті цифрової інфраструктури на транспорті, запуск першого швидкісного зарядного терміналу за цією програмою планується вже в серпні 2021 року.

По-друге, у Верховній Раді в першому читанні ухвалені законопроекти №3476 і №3477, які розроблені для стимулювання розвитку виробництва в Україні електромобілів, зарядних пристроїв, комплектувальних виробів до них. Це дозволить за рахунок додавання в ланцюг доданої вартості світових автовиробників створити в Україні нові робочі місця, вписатися в глобальний електричний тренд і збільшити частку автовиробництва та суміжних галузей у ВВП країни.

Крім того, для розвитку внутрішнього ринку електромобілів опрацьовується можливість запуску стимулювальних заходів — від податкових канікул до митних пільг.

По-третє, спільно з бізнесом Міністерство інфраструктури працює над стратегією і концепцією розвитку автомобільної промисловості в Україні. Причому, вектор спрямований власне в бік електротранспорту: серед іншого опрацьовуються можливості складання або повномасштабного виробництва електробусів, контрактної збірки електромобілів різних зарубіжних брендів, а також виробництва компонентів електромобілів, враховуючи акумуляторні батареї.

У цьому світлі все виглядає логічно: спочатку стимуляція покупки і виробництва електрокарів і тільки потім — заборона на ввезення в країну авто з ДВЗ. Такий же сценарій переходу до електромобільності використовують і в тих країнах, де вже оголошені точні дати, коли нові авто з ДВЗ опиняться поза законом.

Нагадаємо, що плани з розгортання в Україні виробництва електромобілів та установки на головних автомагістралях країни швидкісних електрозарядок міністр інфраструктури Владислав Криклій озвучив наприкінці лютого 2021 року.