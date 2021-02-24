Криклий анонсировал производство электромобилей в Украине

На главных автомагистралях планируют установить скоростные электрозарядки

По мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, выпуск электрокаров в Украине позволит создать новые рабочие места, а также увеличит долю автопроизводства в ВВП Украины.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, об этом министр заявил во время Всеукраинского форума "Украина 30 "Инфраструктура".

"Количество электромобилей в Украине постоянно растет, поэтому одним из ключевых вопросов для нашего министерства является популяризация экологических видов транспорта и создание развитой сети зарядной инфраструктуры, которая позволила владельцам электрокаров комфортно передвигаться не только в пределах населенных пунктов, но и в междугородном сообщении", – заявил Криклий.

По его словам, на сегодняшний день Украина совместно с ЕИБ обновляет около тысячи единиц общественного транспорта в 29 городах, также на главных автомагистралях страны готовится пилотный проект по установке скоростных электрозарядок.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что международные перевозки будут полностью восстановлены к 2023 году. По его словам, в этом году Украина может выйти на половину от уровня 2019 года объемов авиаперевозок, при этом в 2020 году в стране было менее чем треть (28%) от объема перевозок пассажиров в 2019 году.

Также министр сообщил, что в Украине планируют сделать обязательным техосмотр транспортных средств с 2022 года.

Кроме того, Владислав Криклий рассказал, что в Днепре будет построен новый аэродром "Днепропетровск".