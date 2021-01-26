Криклий рассказал, когда введут обязательный техосмотр

Начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине планируют сделать обязательным техосмотр транспортных средств с 2022 года. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

"Он должен быть. Для этого нам надо принять законопроект. Были предложения ввести его постепенно, с переходными положениями, чтобы не обострять общественные настроения. Например, начинать с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся, они все равно проходят сертификацию", — сказал Криклий.

По его словам, соблюдение технических требований и контроля важны, но введения новых правил должно быть мягким.

"Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривну все это продавалось", — заявил Криклий.

Министр говорит, что введение техосмотра — одно из основных требований в имплементационных документах по евроинтеграции.

"Это почти 20% от наших обязательств в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь это прежде всего касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения являются именно транспорт. Транспорт — это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов", — сообщил Криклий.

Обязательный техосмотр частных автомобилей в Украине был отменен в 2011 году, а новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС.

Напомним, в мае 2019 года ведомство уже презентовало соответствующий законопроект, тогда осмотры также планировалось вернуть с 2022 года.