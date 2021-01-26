Криклій розповів, коли введуть обов'язковий техогляд

Почати вводити техогляд можуть з переобладнаних автомобілів, які вперше завозяться.

Голова Мінінфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Україні планують зробити обов'язковим техогляд транспортних засобів з 2022 року. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Він повинен бути. Для цього нам треба ухвалити законопроєкт. Були пропозиції запровадити його поступово, з перехідними положеннями, щоб не загострювати суспільні настрої. Наприклад, починати з переобладнаних автомобілів, які вперше завозяться, вони все одно проходять сертифікацію", — сказав Криклій.

За його словами, дотримання технічних вимог і контролю важливі, але введення нових правил повинне бути м'яким.

"Тому що багато хто згадує Державтоінспекцію, коли там були суцільні черги і за якусь гривню все це продавалося", — заявив Криклій.

Міністр каже, що введення техогляду — одна з основних вимог в імплементаційних документах з євроінтеграції.

"Це майже 20% від наших зобов'язань у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, адже це перш за все стосується екологічних норм. Наприклад, у непромислових містах основним фактором забруднення є саме транспорт. Транспорт — це ще і питання безпеки перевезення пасажирів і вантажів", — повідомив Криклій.

Обов'язковий техогляд приватних автомобілів в Україні було скасовано в 2011 році, а нові вимоги вводяться відповідно до Директиви 2014/45/ЄС.

Нагадаємо: у травні 2019 року відомство вже презентувало відповідний законопроєкт, тоді огляди також планувалося повернути з 2022 року.