Криклій анонсував виробництво електромобілів в Україні

На головних автомагістралях планують встановити швидкісні електрозарядки.

На думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, випуск електрокарів в Україні дозволить створити нові робочі місця, а також збільшить частку автовиробництва у ВВП України.

Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, про це міністр заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30 "Інфраструктура".

"Кількість електромобілів в Україні стає дедалі більшою, тому одним із ключових питань для нашого міністерства є популяризація екологічних видів транспорту та створення розвиненої мережі зарядної інфраструктури, яка дозволила власникам електрокарів комфортно пересуватися не тільки в межах населених пунктів, а й у міжміському сполученні", — заявив Криклій.

За його словами, на сьогоднішній день Україна спільно з ЄІБ оновлює майже тисячу одиниць громадського транспорту в 29 містах, також на головних автомагістралях країни готується пілотний проект зі встановлення швидкісних електрозарядок.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що міжнародні перевезення будуть повністю відновлені до 2023 року. За його словами, цього року Україна може вийти на половину від рівня 2019 року обсягів авіаперевезень, при цьому в 2020 році в країні було менше третини (28%) обсягу перевезень пасажирів у 2019 році.

Також міністр повідомив, що в Україні планують зробити обов'язковим техогляд транспортних засобів із 2022 року.

Крім того, Владислав Криклій розповів, що в Дніпрі буде побудований новий аеродром "Дніпропетровськ".