Криклий: в Днепре будет новый аэродром "Днепропетровск"

Строительство, по словам министра, продлится три года

Государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" подписало договор с ООО "Альтис-Констракшн" на закупку работ по строительству нового аэродрома в Днепре.

"Договор с генподрядчиком на строительство нового аэродромного комплекса "Днепропетровск" заключен. Компания выполнит работы за 3,95 млрд грн, что на 30% меньше ожидаемой стоимости работ, которая составляла 5,7 млрд грн", – приводит пресс-служба Министерства инфраструктуры слова главы ведомства Владислава Криклия.

На своей странице в Facebook министр рассказал, каким будет новый аэропорт.

"В новом аэропорту планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием, которое позволит принимать воздушные суда кодовой буквы «Е», в том числе Boeing-777. До завершения нового комплекса аэродрома будет бесперебойно работать нынешний аэропорт", – написал Криклий.

По словам чиновника, строительные работы терминального комплекса уже начались.

"Также в госбюджете на этот год предусмотрено 1,4 млрд грн, которые необходимы для строительных работ. Всего строительство продлится около 3 лет", – добавил министр.

[ + – ] Сообщение Владислава Криклия

Ранее сообщалось, что в июле 2019 года президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область ознакомился с планами реконструкции международного аэропорта.

Зеленскому тогда показали три варианта реконструкции аэропорта.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", – заявил Зеленский.

В апреле прошлого года мэр Днепра Борис Филатов проинформировал, что деньги на строительство аэропорта в Днепре из госбюджета должны выделить.