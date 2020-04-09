Деньги на аэропорт в Днепре в госбюджете оставят, как просил Ярославский, – Филатов

В марте Ярославский отчитывался по закупкам ПЦР-тестов и просил Зеленского оставить бюджет на аэропорт в Днепре. Мэр Днепра говорит, власти прислушались к бизнесмену

Деньги на строительство аэропорта в Днепре из госбюджета все же должны выделить.

Об этом в интервью Бабелю рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

"Не знаю, что будет с аэропортом, мне говорили, что бюджет на него остался", – поведал Филатов.

В то же время, городской глава отказался подробно рассказывать о том, что урежут для Днеправ в ходе секвестра госбюджета.

"Мы с вами поговорим, а когда напечатаете, будет совсем другая картина. Я не понимаю, что происходит. Гетьманцев (глава финкомитета Рады, – ред.) делает все, что ему взбредет в голову", – говорит он.

И все же, по словам Филатова, его команде удалось "отбили самые безумные варианты" по пересмотру госбюджета.

На вопрос, готов ли Ярославский инвестировать в строительство терминала аэропорта $70-80 млн, Филатов ответил утвердительно.

Также мэр Днепра поделился, что его "больше волнует "антиколомойский" закон", который стал условием для транша МВФ и избежания дефолта в Украине.

"Если в городе начнутся голодные бунты, я пальцем покажу, где в Днепре живут депутаты, которые положили этот закон", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский принял активное участие в закупке тестов и масок против коронавируса сыграл. О закупках он договаривался через своего "друга" Джека Ма.

В итоге, 27 марта бизнесмен отчитался по закупкам и попросил Зеленского вернуть в госбюджет строчку о финансировании аэропорта в Днепре. Это 1,2 млрд грн на этот год.

В интервью УП замглавы ОП Кирилл Тимошенко заверил, что "Ярославский не вчера появился" и что "никто не будет играть в свою игру из каких-то политических мотивов".