Ярославский отчитался по ПЦР-тестам из Китая и попросил Зеленского об одолжении

Бизнесмен просит вернуть в госбюджет строчку о финансировании аэропорта в Днепре. Это 1,2 млрд грн на этот год

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский попросил президента Владимира Зеленского выделить деньги на строительство аэропорта в Днепре.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала 1+1, пишет УНИАН.

"Пользуясь случаем, я знаю, что убрали из госбюджета строку о финансировании аэропорта в Днепре. Хотел бы обратиться к президенту, премьер-министру и правительству", – начал Ярославский.

"Мы долго бились за этот проект – днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку", – сказал он.

По словам бизнесмена, сумма вопроса – 1,2 млрд грн на этот год. Это с учетом того, что проект терминала почти готов, работает группа по аэродромному комплексу, уточняет Ярославский.

При этом, ведущая спросила у него, будут ли бизнесменам какие-то льготы после кризиса.

На это Ярославский ответил: "Я не олигарх, я фермер. Поэтому этот вопрос не ко мне. Президент нас всех собрал, мне поставили задачу помочь Харьковской области с обеспечением медицинским оборудованием и тестами, чем я и занимался".

Перед этим бизнесмен рассказал, что уже на следующей неделе в Украину привезут еще 100 тыс. тестов, которые удалось приобрести благодаря Джеку Ма.

10 февраля строительство новой взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта отдали Институту Укрдорпроект.

Примечательно, что Укрдорпроект предложил на тендере 24,6 млн грн – это на 1,9 млн грн меньше ожидаемой закупочной стоимости.

Всего в тендере приняли участие 4 компании, но предложения двух из них отклонили по причине несоответствия поданных документов условиям закупки.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря в Запорожье показали новый терминал аэропорта на 12 тыс. квадратных метров. Через 2 – 2,5 месяца комплекс обещали сдать в эксплуатацию.