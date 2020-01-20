Мэр Запорожья не хочет отдавать аэропорт с новым терминалом в концессию

"Новый терминал в запорожского аэропорта построен на средства запорожской общины", – подчеркивает Буряк

В Запорожье не хотят отдавать свой аэропорт в концессию.

Об этом в у себя в Facebook пишет городской глава Владимир Буряк.

По словам Буряка, новый терминал в запорожского аэропорта построен на средства запорожской общины.

"Поэтому хочу успокоить всех запорожцев – аэропорт мы не отдадим. Уверен, что депутаты горсовета меня поддержат", – пишет мэр.

Пост в соцсети городской глава написал после того, как в аэропорту прошли обыски с выемкой документов, хотя для него это и "не стало большой неожиданностью".

"С самого начала строительства нового терминала мы, мягко говоря, как на пороховой бочке. Как будут развиваться события дальше, прогнозировать сложно. Как и сложно назвать настоящие мотивы обысков", – отметил Буряк.

Он также не исключает, что обыски направлены на то, чтобы сорвать запуск нового терминала, который уже запланирован на март.

Отдельно Буряк отметил, что о необходимости передать аэропорт в концессию в министерствах заговорили только на заключительном этапе строительства терминала.

Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора недвижимости, которая находится в госсобственности.

В результате, инвестор может на платной основе эксплуатировать восстановленный объект, собирая, при этом, доход в свою пользу.

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство инфраструктуры совместно с Укрзализныцей планирует передать в концессию центральный железнодорожный вокзал в Киеве.