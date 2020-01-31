Четыре украинских аэропорта могут быть сданы в концессию до конца года, – Криклий
2020-01-31 11:43:44
Кроме того, в ближайшее время концессионные конкурсы пройдут также для морпортов в Мариуполе, Бердянске и Одессе
Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что аэропорты Львова, Черновцов, Херсона и Запорожья до конца года могут быть переданы в концессию.
Об этом Криклий рассказал на презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает 112 Украина.
Кроме того, в ближайшее время концессионные конкурсы пройдут также для морпортов в Мариуполе, Бердянске и Одессе.
По словам министра, планируется привлечь концессионеров и для восьми железнодорожных вокзалов, и так же в фокусе Министерства остается вопрос концессии автомобильных дорог.
Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора недвижимости, которая находится в госсобственности.
В результате, инвестор может на платной основе эксплуатировать восстановленный объект, собирая, при этом, доход в свою пользу.
Как ранее сообщал Фокус:
- Грузинско-швейцарская компания "Рисойл-Херсон" победила в конкурсе на концессию Херсонского порта.
- Министерство инфраструктуры совместно с Укрзализныцей планирует передать в концессию центральный железнодорожный вокзал в Киеве.
- Также в правительстве разрабатываются проекты концессионных дорог и аэропортов.
- Оператор из Катара получил на 35 лет порт "Ольвия" в концессию.