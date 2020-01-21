Грузинско-швейцарская компания получит в концессию порт Херсона

"Рисойл-Херсон" обязалась инвестировать в морпорт около 300 млн грн

Грузинско-швейцарская компания "Рисойл-Херсон" победила в конкурсе на концессию Херсонского порта. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Компания должна единовременно выплатить концессионный платеж в 12 млн гривен и ежегодно 7% от дохода. Также "Рисойл-Херсон" обязалась инвестировать в морпорт около 300 млн грн и вложить более 18 млн грн в местную инфраструктуру.

Концессия – это форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.

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Компания "Рисойл-Херсон" - консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской - 40%.

Компания Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве. Основными направлениями ее деятельности являются: обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря; продажа и производство растительных масел; торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка агропромышленных продуктов.

Терминалы Risoil работают в порту Черноморск, осуществляя перевалку зерновых и масла. Также к активам компании относится "Морской технический центр", который специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов.

Также в конкурсе участвовали турецкая компания Busserk, украинские ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" и ООО "Укрморпорт".

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство инфраструктуры совместно с Укрзализныцей планирует передать в концессию центральный железнодорожный вокзал в Киеве.