Оператор из Катара получил на 35 лет порт "Ольвия" в концессию

При этом порт остается в государственной собственности

Завершился концессионный конкурс в порту "Ольвия" (Николаев). Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Победителем стала компания QTerminals, портовый оператор Катара. Срок действия концессионного договора составляет 35 лет.

По словам Гончарука украинский бюджет получит:

ежегодные концессионные платежи – 82 млн грн;

инвестиционные обязательства – 3,4 млрд грн (за 5 лет);

средства для развития местной инфраструктуры Николаевщины – 80 млн грн.

При этом порт остается в государственной собственности.

QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад, стоимостью более $7 млрд. В 2019 году она обработала 1,32 млн контейнеров, что на 300 тыс. больше, чем было обработано в Украине всеми портовыми операторами, отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он добавил, что как и обещал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, станет "инвестиционной няней" для QTerminals.

Читайте также: Украинские морские порты установили рекорд десятилетия

Порт "Ольвия" (до января 2017 года – специализированный порт "Октябрьск") основан в 1992 году на базе 3-го грузового района Николаевского морского торгового порта. Проектировался для переработки главным образом военной техники. На сегодняшний день является одним из самых современных портов в Украине.

Как ранее сообщал Фокус: