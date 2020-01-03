Морские порты Украины поставили новый рекорд – перевалили 1 млн контейнеров

Транзит контейнерных грузов пока существенно уступает в объеме импорту и экспорту

В 2019 году контейнерные перевозки через морские порты Украины выросли почти на 20%, обработан 1 млн контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, перевалка контейнерных грузов в Украине второй год подряд демонстрирует существенный рост, который в несколько раз превышает средние мировые показатели на рынке контейнерных перевозок.

"Недавно мы ввели электронную товарно-транспортную накладную, в 2020 году запустим другие цифровые сервисы, которые позволят увеличить скорость транспортировки грузов. Ожидаем, что дальнейшее развитие контейнерных перевозок произойдет за счет транзита контейнеров и включения Украины в маршруты Китайского шелкового пути и транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия (TRASECA), первые грузы по которому начали доставляться в 2019 году", – отметил Криклий.

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Экспорт и импорт контейнеров в прошлом году в общем объеме перевалки составили 46,8% и 48,6% соответственно. Положительная динамика экспорта обеспечивается за счет роста перевозок контейнерами продукции пищевой и легкой промышленности. На прирост импорта влияет укрепление гривны, которое делает более привлекательными поставки из-за границы продуктов питания, техники и электроники, строительных материалов и других товаров.

Транзит контейнерных грузов пока существенно уступает в объеме импорту и экспорту и составляет всего 46,4 тыс. контейнеров. Однако в 2019 году он вырос по сравнению с предыдущим годом на 42%.

В 2019 году в морские порты Украины заходили суда 15 крупнейших судоходных компаний мира, на долю которых приходится 99,5% общего объема контейнеров. В тройке лидеров - Maersk Line, CMA CGM, MSC, которые обеспечили 53,5% всего контейнерного рынка Украины.

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