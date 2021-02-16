Криклій: у Дніпрі буде новий аеродром "Дніпропетровськ"

Будівництво, за словами міністра, триватиме три роки.

Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" підписало договір із ТОВ "Альтіс-Констракшн" на закупівлю робіт із будівництва нового аеродрому в Дніпрі.

"Договір із генпідрядником на будівництво нового аеродромного комплексу "Дніпропетровськ" укладений. Компанія виконає роботи за 3,95 млрд грн, що на 30% менше очікуваної вартості робіт, яка становила 5,7 млрд грн", — наводить прес-служба Міністерства інфраструктури слова глави відомства Владислава Криклія.

На своїй сторінці у Facebook міністр розповів, яким буде новий аеропорт.

"У новому аеропорті планується побудувати злітно-посадкову смугу довжиною 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням, яке дозволить приймати повітряні судна кодової букви «Е», зокрема Boeing-777. До завершення нового комплексу аеродрому безперебійно працюватиме нинішній аеропорт", — написав Криклій.

За словами чиновника, будівельні роботи термінального комплексу вже почалися.

"Також у держбюджеті на цей рік передбачено 1,4 млрд грн, які необхідні для будівельних робіт. Усього будівництво триватиме майже 3 роки", — додав міністр.

[ + – ] Повідомлення Владислава Криклія

Раніше повідомлялося, що в липні 2019 року президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області ознайомився з планами реконструкції міжнародного аеропорту.

Зеленському тоді показали три варіанти реконструкції аеропорту.

"Ми зробимо і допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт", — заявив Зеленський.

У квітні минулого року мер Дніпра Борис Філатов поінформував, що гроші на будівництво аеропорту в Дніпрі з держбюджету повинні виділити.