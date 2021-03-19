В Украине хотят полностью запретить ввоз автомобилей с ДВС

Использование в Украине отдельных категорий транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания может быть ограничено уже в 2025 году, а к 2038 году возможен тотальный запрет на ввоз всех авто с ДВС — как новых, так и подержанных.

В мире вся сильнее проявляется тренд к запрету продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Такое решение уже приняли Норвегия, Дания, Великобритания, Сингапур и многие другие страны, а даты введения запретов лежат в диапазоне 2025–2040 годов.

Этому примеру хочет последовать и Украина. В настоящий момент Министерство инфраструктуры и функционирующий при нем Директорат цифровой инфраструктуры на транспорте готовят два законопроекта, предполагающие поэтапное введение запрета на ввоз в страну и первую регистрацию различных категорий транспортных средств, оснащенных ДВС.

Как сообщили Фокусу в Директорате цифровой трансформации на транспорте, первый законопроект касается "запрета с 1 января 2025 года использование автобусов с ДВС в городах с населением свыше 300 тысяч человек, а с 1 января 2027 года — во всех других городах в сфере общественного транспорта".

Второй готовящийся законопроект еще радикальнее. Согласно ему, планируется запрет "ввоза в Украину и первой государственной регистрации автомобилей с ДВС, в том числе и произведенных в Украине". Причем в планах запретить ввоз в страну не только новых авто с ДВС, а и подержанных.

Так, для подержанных автомобилей с дизельными двигателями обозначена дата 1 января 2028 года, для новых автомобилей с дизельными двигателями и подержанных с бензиновыми двигателями — 1 января 2033 года, для новых автомобилей с бензиновыми двигателями — 1 января 2038 года.

Интересно, что гибриды и плагин-гибриды отдельно никак не обозначены. При такой концепции к 2038 году в Украине будет разрешена продажа исключительно электрокаров и водородных машин.

На первый взгляд эти смелые инициативы кажутся преждевременными и даже нереализуемыми, учитывая, что в Украине покупка и владение электромобилем все еще остается уделом энтузиастов. По состоянии на 1 марта 2021 года в стране насчитывалось немногим более 26 тысяч машин на электротяге.

К тому же оставляет желать лучшего уровень развития зарядной инфраструктуры. Украина хоть и опережает соседние европейские страны по количеству общественных электрозарядок (свыше 10 тысяч по состоянию на 1 марта 2021 года), однако в массе своей это "медленные" терминалы переменного тока, сосредоточенные преимущественно в городах. А вот скоростных зарядок постоянного тока — всего 10% от общего количества станций.

Следует отметить, что озвученные даты являются сугубо ориентировочными, а сами законопроекты далеки от финализации и подачи в парламент.

Тем не менее, при условии выполнения ряда запускаемых прямо сейчас инициатив и принятия уже зарегистрированных в парламенте законопроектов, полный отказ от ввоза и продажи в Украине автомобилей с ДВС не выглядит таким уж фантастичным.

Во-первых, в Мининфраструктуры работают над созданием сети скоростных электрозарядных станций, которые планируется установить на главных автомагистралях страны. Это однозначно поспособствует росту количества электрокаров в регионах и сделает более доступными поездки на электротранспорте между городами.

Причем, как сообщили Фокусу в Директорате цифровой инфраструктуры на транспорте, запуск первого скоростного зарядного терминала по этой программе планируется уже в августе 2021 года.

Во-вторых, в Верховной Раде в первом чтении приняты законопроекты №3476 и №3477, которые разработаны для стимулирования развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним. Это позволит за счет включения в цепи добавленной стоимости мировых автопроизводителей создать в Украине новые рабочие места, вписаться в глобальный электрический тренд и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны.

Кроме того, для развития внутреннего рынка электромобилей прорабатывается возможность запуска стимулирующих мер — от налоговых каникул до таможенных льгот.

В-третьих, совместно с бизнесом Министерство инфраструктуры работает над стратегией и концепцией развития автомобильной промышленности в Украине. Причем, вектор направлен как раз в сторону электротранспорта: среди прочего прорабатываются возможности сборки или полномасштабного производства электробусов, контрактной сборки электромобилей различных зарубежных брендов, а также производства компонентов электромобилей, включая аккумуляторные батареи.

В этом свете все выглядит логично: сначала стимуляция покупки и производства электрокаров и только потом — запрет на ввоз в страну авто с ДВС. Такой же сценарий перехода к электромобильности используют и в тех странах, где уже объявлены точные даты, когда новые авто с ДВС окажутся вне закона.

Напомним, что планы по развертыванию в Украине производства электромобилей и установке на главных автомагистралях страны скоростных электрозарядок министр инфраструктуры Владислав Криклий озвучил в конце февраля 2021 года.