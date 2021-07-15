В Мининфраструктуры подготовили законопроект о запрете в Украине авто с ДВС

Чиновники предлагают ввести поэтапный запрет на ввоз и регистрацию в Украине автомобилей с ДВС с 2027 года.

Ранее Фокус сообщал, что в Министерстве инфраструктуры Украины хотят ввести запрет на ввоз в страну автомобилей с ДВС. Теперь эта инициатива вышла на следующий этап: министерством подготовлен соответствующий законопроект.

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Как сообщается на сайте Мининфраструктуры, проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и первой государственной регистрации транспортных средств" разработан в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Заявленная цель законопроекта — стимулировать использование транспортных средств с электрическими двигателями в рамках выполнения Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года. Стратегия одобренной распоряжением Кабмина №430 от 30.05.2018 года.

Законопроектом предполагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Ограничения касаются в том числе автомобилей, выпускаемых отечественными предприятиями. Согласно законопроекту, запрет авто с ДВС в Украине предлагается реализовать в два этапа:

Запрет на ввоз в Украину авто с ДВС

с 1 января 2027 года: подержанные автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания.

с 01 января 2030 года: новые автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанные и новые автомобили с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

При этом запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также на автомобили, используемых аграриями для своей хозяйственной деятельности при условии, что такие транспортные средства не будут выезжать на дороги общего пользования.

Иными словами, ограничение не коснется любой военной техники, а также комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники. Правда, непонятно, как осуществлять транспортировку такой техники от мест базирования к полям. Кроме того, запрет не коснется автомобилей, произведенных до 1 января 1981 года.

Какие авто с ДВС можно будет ввозить в Украину

Автомобили и спецтехника для Вооруженных Сил.

Автомобили и сельхозтехника для аграрного сектора.

Автомобили, выпущенные до 1 января 1981 года.

В данный момент законопроект о запрете ввоза в Украину авто с ДВС вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 9 августа. После получения замечаний и предложений от частных лиц, компаний и общественных организаций законопроект будет подан на рассмотрение в Верховную Раду.

Ранее мы сообщали, что Германия и Франция выступают против запрета авто с ДВС, который фактически произойдет с введением Евросоюзом новых норм по вредным выбросам. В правительствах этих стран опасаются, что при массовом переходе на электротягу местный автопром потеряет более половины рабочих мест.

Напомним, Фокус протестировал электромобиль Nissan Leaf, который недавно начал официально продаваться в Украина. Мы оценили запас хода машины без скидки на электромобильность — ехали как на обычном авто с ДВС.