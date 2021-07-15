Франция и Германия против запрета ДВС: зреет конфликт с Евросоюзом

При массовом переходе на электротягу автомобильная промышленность Франции и Германии может потерять более половины рабочих мест.

Европейский Союз готовится объявить новые нормы по вредным выбросам, которые фактически могут положить конец продаже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Правительства Франции и Германии попытаются ветировать принятие новых нормативов, выступая за более длительный период поэтапного отказа от ДВС.

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Как сообщает AutoNews, неназванный французский чиновник в офисе президента Эммануэля Макрона заявил, что французское правительство поддерживает цели, согласно которым автопроизводители к 2030 году должны сократить выбросы на 55% по сравнению с уровнями 2021 года. В то же время, администрация Макрона стремится к тому, чтобы подключаемые гибриды оставались на рынке как можно дольше. В то время как подход ЕС направлен на сокращение выбросов на 65 процентов по сравнению с уровнями 2021 года к 2030 году и снижение их до нуля к 2035 году.

Министр транспорта Германии Андреас Шойер также поддержал эту тему в комментарии немецкому агентству DPA. "Все производители легковых и грузовых автомобилей знают о приближении более строгих эконорм. Но они должны быть технически осуществимыми", — отметил он, добавив, что необходимо проявлять большую снисходительность к подключаемым гибридам и уделять больше внимания водороду.

Положение Макрона появилось после встреч с руководителями таких компаний, как Stellantis и Renault, а также таких поставщиков, как Valeo, Faurecia и Plastic Omnium. Многие автопроизводители были застигнуты врасплох планами ЕС, которые фактически сделают подключаемые гибриды бесполезными после 2035 года.

Многие автопроизводители всерьез обеспокоены по поводу рабочих мест, которые могут быть потеряны при переходе на электромобили. При меньшем количестве движущихся частей производство электрокаров менее трудоемким. Так, в La Plateforme Automobile (PFA), основной лоббистской группе Франции в автомобильной отрасли, считают, что страна может потерять более половины рабочих мест в автомобильной промышленности. В настоящее время в отрасли занято около 190 000 человек.

По данным PFA, к середине десятилетия Франции потребуются инвестиции в размере 17,5 млрд евро (21 млрд долларов США) для разработки аккумуляторов и зарядных станций.

Снижение вредных выбросов автомобилей — неизбежная экологическая мера в рамках усилий по борьбе с изменением климата. В прошлом месяце Всемирная метеорологическая организация подсчитала, что достиженить климатических целей, поставленных Парижским соглашением, уже в 2026 году невозможно. По мере того, как планета нагревается, замедлять изменение климата станет только труднее. Однако, поскольку две крупнейшие страны-производители автомобилей в Европе настаивают на замедлении мер по борьбе с изменением климата, в ЕС назревает серьезный конфликт интересов.

Ранее сообщалось, что Италия и концерн Stellantis будут совместно производить аккумуляторы. Руководство страны готово инвестировать в производство десятки миллионов евро, полученных с "зеленых" налогов.

Также Фокус писал, что Great Wall планирует вывести на рынки Европы электромобиль, похожий на VW Beetle. Патент на модели получен, и он действует в течение пяти лет, а максимальный срок продления — до 25 лет.