Новый альянс: Италия и концерн Stellantis объединяют усилия ради "зеленого" будущего

В настоящее время ведутся переговоры о крупных инвестициях в производство аккумуляторов для электромобилей второго по величине европейского автопроизводителя.

В Риме состоялась встреча министра экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти с председателем совета директоров Stellantis Джоном Элканом и исполнительнывым директором Карлосом Таваресом. Обсуждались инвестиционные планы Stellantis в индустриальную зону Мирафиори (Турин, Италия), где расположены штаб-квартира и основное производство компании FIAT.

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В свою очередь, министр заверил руководителей альянса, что власти приложат все усилия, чтобы Италия всегда оставалась главной страной, в которой выпускаются итальянские модели объединенного автопроизводителя. Окончательное решение об инвестировании не принято, поскольку обсуждение находится на ранней стадии и не исключено, что производить аккумуляторы Stellantis будет не только в Мирафиори .

[ + – ] Промышленная зона Stabilimento di Mirafiori занимает площадь более 2 000 000 квадратных метров.

Напомним: в прошлом году правительство Италии во главе с премьером Джузеппе Конте утвердила кредитную линию для FIAT в размере 6,3 млрд евро. Это стало самой крупной помощью государства автопроизводителю среди всех европейских стран во время коронавирусной пандемии.

А новый премьер Марио Драги для перехода на "зеленую" энергию планирует вложить порядка 25 млрд евро "оздоровительных" средств Европейского Союза, дополнив эту сумму из итальянского бюджета с тем, чтобы довести общий объем финансирования новой инфраструктуры до 31 млрд евро. В результате должна появиться сеть из более чем 21 тысячи зарядных станций — чтобы стимулировать автомобилистов пересесть на электрокары и плагин-гибриды.

[ + – ] Каплос Таварес (слева) и Джон Элканн

В свою очередь, Карлос Таварес прогнозирует, что к середине текущего десятилетия более трети европейских продаж альянса придется на электрифицированные и полностью электрические модели. По результатам текущего года ожидается, что продажи таких машин превысят 400 тысяч единиц.

Ранее Фокус сообщал, что альянс Stellantis дал 10 лет своим автобрендам, чтобы доказать состоятельность. После этого руководство компании примет решение о дальнейшем существовании автомобильных марок..

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