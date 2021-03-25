15 новинок от Peugeot, Citroen, DS и Opel. Альянс Stellantis озвучил планы в Украине на 2021 год

Планируется, что в 2021 году марки альянса, принадлежавшие к бывшему PSA, суммарно займут 10% украинского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Новый автомобильный альянс Stellantis, объединивший концерны PSA (Peugeot, Citroen, DS и Opel) и FCA (Chrysler, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, RAM, SRT, Ferrari и Maserati) намерен расширить свою экспансию на автомобильном рынке Украины. В украинском представительстве альянса поделились планами на 2021 год, которые охватывают бренды бывшего PSA. Стратегия развития брендов экс-FCA в Украине пока не обозначена, а процесс интеграции займет несколько лет.

По брендам Peugeot, Citroen, DS и Opel главная ставка в 2021 году будет сделана на расширение модельного ряда и запуск максимального количества новинок во всех рыночных нишах присутствия марок.

Так, Peugeot в феврале презентовала плагин-гибрид 3008 PHEV (300 л.с., полный привод, возможность движения на электротяге) на базе нового кроссовера 3008. Вслед за этим стартовали продажи нового Peugeot 5008, а в марте на рынок вышел хэтчбек 208 нового поколения. В сентябре презентуют полностью электрический кроссовер Peugeot e-2008, а в октябре, как мы сообщали ранее, появится новый Peugeot 308, мировая презентация которого состоялась 18 марта.

Citroen порадует двумя новыми моделями: это кросс-хэтчбек С4 и кроссовер C3 Aircross. Подробности о первом ожидаются в июне, второй появится в дилерских центрах в августе. Также компания готовится вывести на рынок полностью электрический Citroen ë-C4 и плагин-гибрид C5 Aircross PHEV, который предложит запас хода на электричестве до 55 км по циклу WLTP, 225 л.с. и разгон до 100 км/ч за 8,1 сек.

В марте в Украине стартовали продажи обновленного Opel Crossland, а уже в июле на рынок выйдет Opel Mokka второго поколения, включая полностью электрическую версию Mokka-e с мотором, выдающим 100 кВт (136 л.с.) и 260 Нм крутящего момента.

В сентябре 2021 года марка DS презентует новый роскошный седан DS 9, который присоединится к DS 7 Crossback и DS 3 Crossback, а в ноябре появится гибридный DS 3 Crossback E-Tense с 300-сильной силовой установкой, полным приводом и возможностью движения только на электротяге.

[ + – ] Новинки Peugeot, Citroen, DS и Opel в Украине в 2021 году. Фото: Фокус

В итоге в 2021 году украинских автолюбителей ждет 15 новых моделей и модификаций Peogeot, Citroen, DS и Opel. Такое обилие новинок позволяет рассчитывать, что в 2021 году продажи обозначенных брендов в Украине вырастут до 10 тысяч автомобилей. При прогнозируемой емкости рынка в этом году на уровне 110 тысяч новых автомобилей это увеличит долю экс-PSA почти до 10%.

Заявленные планы вполне осуществимы, ведь в 2020 году входящие в состав альянса марки Peugeot, Citroen, DS и Opel суммарно продали в Украине 8,1 тысячи автомобилей, что составило 8,5% от общего объема рынка. При этом марка Peugeot заняла пятое место в общем зачете, продав более 4,3 тысяч автомобилей, что на 28,5% больше, чем годом ранее.

Продажи Citroen составили 2 940 единиц (легковые и коммерческие LCV), что на 25,4% больше показателей 2019 года. При этом доля марки на рынке увеличилась на 3%, что позволило Citroen занять 13 место в общем зачете брендов на автомобильном рынке Украины.

Бренд DS сумел продать в 2020 году 108 автомобилей, увеличив результат предыдущего года на 286%, а на счету Opel 732 реализованных автомобиля (легковые и LCV), на 84% больше чем в 2019 году.

Напомним, что Peugeot 2008 в 2021 году признан лучшим кроссовером в Украине, одержав абсолютную победу в этой номинации в рейтинг-акции "Автомобиль года в Украине 2021".