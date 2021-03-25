Объявлены победители рейтинг-акции "Автомобиль года в Украине"

Абсолютными победителями стали Peugeot 2008 ("Кроссовер/SUV 2021") и Skoda Octavia ("Легковой автомобиль 2021").

Завершилась всеукраинская рейтинг-акция "Автомобиль года в Украине", определившая лучшие автомобили 2021 года в Украине. В этом году в акции участвовали 44 автомобиля, из которых 25 моделей боролись за победу в главных и специальных номинациях.

В финал вышли 10 моделей — пять легковых автомобилей и пять кроссоверов. Среди них и были определены главные победители по сумме баллов общественного и экспертного жюри. В состав экспертного жюри, включающего представителей ведущих украинских СМИ, входит и представитель "Фокуса".

Итак, абсолютными победителями стали:

Peugeot 2008 , который будет носить титул "Кроссовер/SUV 2021". Среди финалистов также были Audi Q7, Ford Kuga, Skoda Kamiq и Volvo XC40.

, который будет носить титул "Кроссовер/SUV 2021". Среди финалистов также были Audi Q7, Ford Kuga, Skoda Kamiq и Volvo XC40. Skoda Octavia четвертого поколения, которая будет носить титул "Легковой автомобиль 2021". Среди финалистов также были Audi A4, Citroen C3, обновленный Mercedes-Benz E-класса и Porsche Taycan.

Примечательно, что для Peugeot это вторая подряд победа в конкурсе: в 2020 году лучшим легковым автомобилем в Украине был признан седан Peugeot 508.

Также объявлены победители в специальных номинациях.

[ + – ] Победители в специальных номинациях акции "Автомобиль года в Украине"

Номинация "Дизайн". Победитель — Porsche Taycan. Также в финал вышли DS3 Crossback и Peugeot 2008.

Номинация "Соотношение цена/качество". Победитель — обновленный Citroen C3, также в финал вышли Ford Kuga и Skoda Kamiq.

Номинация "Лучший автомобиль премиум-сегмента". Победитель — обновленный Mercedes-Benz E-класса, также в финал вышли Audi Q7 и Porsche Taycan.

Номинация "Семейный автомобиль". Победитель — Opel Zafira Life, боровшийся в финале с Ford Kuga и Toyota Highlander.

Номинация "Спортивная модификация". Победитель — Audi RS6, обошедший Mercedes-AMG E63 S.

Номинация "Коммерческий автомобиль". Победитель — Opel Vivaro.

А растущая популярность электромобилей и гибридов нашла отражение в наличии в конкурсе сразу двух тематических номинаций.