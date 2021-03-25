Оголошені переможці рейтинг-акції "Автомобіль року в Україні"

Абсолютними переможцями стали Peugeot 2008 ("Кросовер/SUV 2021") і Skoda Octavia ("Легковий автомобіль 2021").

Завершилася всеукраїнська рейтинг-акція "Автомобіль року в Україні", що визначила кращі автомобілі 2021 року в Україні. Цьогоріч в акції брали участь 44 автомобілі, з яких 25 моделей боролися за перемогу в головних і спеціальних номінаціях.

У фінал вийшли 10 моделей — п'ять легкових автомобілів і п'ять кросоверів. Серед них і були визначені головні переможці за сумою балів громадського й експертного журі. До складу експертного журі, що враховує представників провідних українських ЗМІ, входить і представник "Фокуса".

Отже, абсолютними переможцями стали:

Peugeot 2008, який носитиме титул "Кросовер/SUV 2021". Серед фіналістів також були Audi Q7, Ford Kuga, Skoda Kamiq і Volvo XC40.

який носитиме титул "Кросовер/SUV 2021". Серед фіналістів також були Audi Q7, Ford Kuga, Skoda Kamiq і Volvo XC40. Skoda Octavia четвертого покоління, яка носитиме титул "Легковий автомобіль 2021". Серед фіналістів також були Audi A4, Citroen C3, оновлений Mercedes-Benz E-класу та Porsche Taycan.

Варто зазначити, що для Peugeot це друга поспіль перемога в конкурсі: у 2020 році кращим легковим автомобілем в Україні був визнаний седан Peugeot 508.

Також оголошені переможці в спеціальних номінаціях.

[ + – ] Переможці в спеціальних номінаціях акції "Автомобіль року в Україні"

Номінація "Дизайн". Переможець — Porsche Taycan. Також до фіналу вийшли DS3 Crossback і Peugeot 2008.

Номінація "Співвідношення ціна/якість". Переможець — оновлений Citroen C3, також у фінал вийшли Ford Kuga та Skoda Kamiq.

Номінація "Кращий автомобіль преміум-сегменту". Переможець — оновлений Mercedes-Benz E-класу, також у фінал вийшли Audi Q7 і Porsche Taycan.

Номінація "Сімейний автомобіль". Переможець — Opel Zafira Life, який боровся у фіналі з Ford Kuga та Toyota Highlander.

Номінація "Спортивна модифікація". Переможець — Audi RS6, що обійшов Mercedes-AMG E63 S.

Номінація "Комерційний автомобіль". Переможець — Opel Vivaro.

А величезна популярність електромобілів і гібридів знайшла відображення в наявності в конкурсі відразу двох тематичних номінацій.