15 новинок від Peugeot, Citroen, DS і Opel. Альянс Stellantis озвучив плани в Україні на 2021 рік

Планується, що у 2021 році марки альянсу, що належали до колишнього PSA, сумарно займуть 10% українського ринку нових легкових і легких комерційних автомобілів.

Новий автомобільний альянс Stellantis, який об'єднав концерни PSA (Peugeot, Citroen, DS і Opel) і FCA (Chrysler, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, RAM, SRT, Ferrari і Maserati) має намір розширити свою експансію на автомобільному ринку України. В українському представництві альянсу поділилися планами на 2021 рік, які охоплюють бренди колишнього PSA. Стратегія розвитку брендів екс-FCA в Україні поки не позначена, а процес інтеграції займе кілька років.

За брендами Peugeot, Citroen, DS і Opel головна ставка у 2021 році буде зроблена на розширення модельного ряду і запуск максимальної кількості новинок у всіх ринкових нішах присутності марок.

Так, Peugeot в лютому презентувала плагін-гібрид 3008 PHEV (300 к.с., повний привід, можливість руху на електротязі) на базі нового кросовера 3008. Після цього стартував продаж нового Peugeot 5008, а у березні на ринок вийшов хетчбек 208 нового покоління. У вересні презентують повністю електричний кросовер Peugeot e-2008, а у жовтні, як ми повідомляли раніше, з'явиться новий Peugeot 308, світова презентація якого відбулася 18 березня.

Citroen порадує двома новими моделями: це крос-хетчбек С4 і кросовер C3 Aircross. Подробиці про перший очікуються у червні, другий з'явиться в дилерських центрах у серпні. Також компанія готується вивести на ринок повністю електричний Citroen ë-C4 і плагін-гібрид C5 Aircross PHEV, який запропонує запас ходу на електриці до 55 км по циклу WLTP, 225 к.с. і розгін до 100 км/год за 8,1 сек.

У березні в Україні стартували продажі оновленого Opel Crossland, а вже в липні на ринок вийде Opel Mokka другого покоління, включаючи повністю електричну версію Mokka-e з мотором, що видає 100 кВт (136 к.с.) і 260 Нм крутного моменту.

У вересні 2021 року марка DS презентує новий розкішний седан DS 9, який приєднається до DS 7 Crossback і DS 3 Crossback, а у листопаді з'явиться гібридний DS 3 Crossback E-Tense з 300-сильною силовою установкою, повним приводом і можливістю руху тільки на електротязі .

[ + – ] Новинки Peugeot, Citroen, DS і Opel в Україні у 2021 році. Фото: Фокус

У підсумку в 2021 році українських автолюбителів чекає 15 нових моделей і модифікацій Peogeot, Citroen, DS і Opel. Така велика кількість новинок дозволяє розраховувати, що у 2021 році продажі позначених брендів в Україні виростуть до 10 тисяч автомобілів. При прогнозованій місткості ринку цього року на рівні 110 тисяч нових автомобілів це збільшить частку екс-PSA майже до 10%.

Заявлені плани цілком здійсненні, адже у 2020 році входять до складу альянсу марки Peugeot, Citroen, DS і Opel, які сумарно продали в Україні 8,1 тисячі автомобілів, що склало 8,5% від загального обсягу ринку. При цьому марка Peugeot посіла п'яте місце у загальному заліку, продавши понад 4,3 тисяч автомобілів, що на 28,5% більше, ніж роком раніше.

Продажі Citroen склали 2 940 одиниць (легкові та комерційні LCV), що на 25,4% більше показників 2019 року. При цьому частка марки на ринку збільшилася на 3%, що дозволило Citroen зайняти 13 місце у загальному заліку брендів на автомобільному ринку України.

Бренд DS зумів продати у 2020 році 108 автомобілів, збільшивши результат попереднього року на 286%, а на рахунку Opel 732 реалізованих автомобіля (легкові і LCV), на 84% більше ніж у 2019 році.

Нагадаємо, що Peugeot 2008 у 2021 році визнаний кращим кросовером в Україні, здобувши абсолютну перемогу в цій номінації у рейтинг-акції "Автомобіль року в Україні 2021".