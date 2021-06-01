Новий альянс: Італія і концерн Stellantis об'єднують зусилля заради "зеленого" майбутнього

Наразі ведуться переговори про великі інвестиції у виробництво акумуляторів для електромобілів другого за величиною європейського автовиробника.

У Римі відбулася зустріч міністра економічного розвитку Італії Джанкарло Джорджетті з головою ради директорів Stellantis Джоном Елканном і виконавчим директором Карлосом Таваресом. Обговорювалися інвестиційні плани Stellantis в індустріальну зону Мірафіорі (Турин, Італія), де розташовані штаб-квартира й основне виробництво компанії FIAT.

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Зі свого боку, міністр запевнив керівників альянсу, що влада докладе всіх зусиль, щоб Італія завжди залишалася головною країною, в якій випускаються італійські моделі об'єднаного автовиробника. Остаточне рішення про інвестування не ухвалене, оскільки обговорення знаходиться на ранній стадії і не виключено, що виробляти акумулятори Stellantis буде не тільки в Мірафіорі.

[ + – ] Промислова зона Stabilimento di Mirafiori займає площу понад 2 000 000 квадратних метрів.

Нагадаємо: в минулому році уряд Італії на чолі з прем'єром Джузеппе Конте затвердив кредитну лінію для FIAT у розмірі 6,3 млрд євро. Це стало найбільшою допомогою держави автовиробникові серед усіх європейських країн під час коронавірусної пандемії.

А новий прем'єр Маріо Драгі для переходу на "зелену" енергію планує вкласти майже 25 млрд євро "оздоровчих" коштів Європейського Союзу, доповнивши цю суму з італійського бюджету з тим, щоб довести загальний обсяг фінансування нової інфраструктури до 31 млрд євро. Внаслідок має з'явитися мережа з більш ніж 21 тисячі зарядних станцій — щоб стимулювати автомобілістів пересісти на електрокари та плагін-гібриди.

[ + – ] Каплос Таварес (ліворуч) і Джон Елканн

Зі свого боку, Карлос Таварес прогнозує, що до середини поточного десятиліття більше третини європейських продажів альянсу припаде на електрифіковані й повністю електричні моделі. За результатами поточного року очікується, що продажі таких машин перевищать 400 тисяч одиниць.

Раніше Фокус повідомляв, що альянс Stellantis дав 10 років своїм автобрендам, щоб довести спроможність. Після цього керівництво компанії ухвалить рішення про подальше існування автомобільних марок.

Також ми розповідали про 15 новинок від Peugeot, Citroen, DS і Opel — альянс Stellantis озвучив плани в Україні на 2021 рік. Планується, що в 2021 році марки, що належали колишньому PSA, сумарно займуть 10% українського ринку нових легкових і легких комерційних автомобілів.