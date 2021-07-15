Франція і Німеччина проти заборони ДВЗ: назріває конфлікт з Євросоюзом

У процесі масового переходу на електротягу автомобільна промисловість Франції та Німеччини може втратити більше половини робочих місць.

Європейський Союз готується оголосити нові норми щодо шкідливих викидів, які фактично можуть покласти край продажу автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року. Уряди Франції та Німеччини спробують ветувати ухвалення нових нормативів, виступаючи за більш тривалий період поетапної відмови від ДВЗ.

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Як повідомляє AutoNews, неназваний французький чиновник в офісі президента Емманюеля Макрона заявив, що французький уряд підтримує цілі, згідно з якими автовиробники до 2030 року повинні скоротити викиди на 55% порівняно з рівнями 2021 року. У той же час, адміністрація Макрона прагне до того, щоб гібриди, які підключаються, залишалися на ринку як можна довше. У той час як підхід ЄС спрямований на скорочення викидів на 65 відсотків порівняно з рівнями 2021 року до 2030 року і зниження їх до нуля до 2035 року.

Міністр транспорту Німеччини Андреас Шоєр також підтримав цю тему в коментарі німецькому агентству DPA. "Усі виробники легкових і вантажних автомобілів знають про наближення більш суворих еконорм. Але вони повинні бути технічно здійсненними", — зазначив він, додавши, що необхідно проявляти більшу поблажливість до гібридів, які підключаються, і приділяти більше уваги водню.

Положення Макрона зʼявилося після зустрічей з керівниками таких підприємств, як Stellantis і Renault, а також таких постачальників, як Valeo, Faurecia та Plastic Omnium. Багато автовиробників були захоплені зненацька планами ЄС, які фактично зроблять гібриди, які підключаються, марними після 2035 року.

Багато автовиробників серйозно стурбовані з приводу робочих місць, які можуть бути втрачені після переходу на електромобілі. При меншій кількості рухомих частин виробництво електрокарів стане менш трудомістким. Так, в La Plateforme Automobile (PFA), основній лобістській групі Франції в автомобільній галузі, вважають, що країна може втратити більше половини робочих місць в автомобільній промисловості. Наразі в галузі зайняті майже 190 000 осіб.

За даними PFA, до середини десятиліття Франції будуть потрібні інвестиції в розмірі 17,5 млрд євро (21 млрд доларів США) для розробки акумуляторів і зарядних станцій.

Зниження шкідливих викидів автомобілів — неминуча екологічна міра в рамках зусиль боротьби зі зміною клімату. Минулого місяця Всесвітня метеорологічна організація підрахувала, що досягнення кліматичних цілей, поставлених Паризькою угодою, вже в 2026 році неможливе. У міру того, як планета нагрівається, уповільнювати зміни клімату стане тільки важче. Однак, оскільки дві найбільші країни-виробники автомобілів у Європі наполягають на уповільненні заходів боротьби зі зміною клімату, в ЄС назріває серйозний конфлікт інтересів.

Раніше повідомлялося, що Італія і концерн Stellantis будуть спільно виробляти акумулятори. Керівництво країни готове інвестувати у виробництво десятки мільйонів євро, отриманих із "зелених" податків.

Також Фокус писав, що Great Wall планує вивести на ринки Європи електромобіль, схожий на VW Beetle. Патент на моделі отриманий, і він діє протягом пʼяти років, а максимальний термін продовження — до 25 років.