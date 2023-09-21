Audi представили стильного конкурента Tesla Model Y с запасом хода 562 км (фото)

Обновленный Audi Q4 e-tron стал эффективнее и получил расширенный список оснащения. Топовая версия электрокроссовера оснащена 335-сильной установкой.

Электрокроссовер Audi Q4 e-tron получил обновление для 2024 модельного года. Обновленная модель получила прибавку к мощности и увеличенный запас хода. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Обновленные Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron внешне почти не отличаются от текущей модели. Все главные изменения произошли внутри этих моделей.

Audi Q4 e-tron доступен с новыми вариантами оформления экстерьера Фото: Audi Купеобразная версия способна проехать большее расстояние на одном заряде Фото: Audi

Audi Q4 e-tron получил новый синхронный электродвигатель, который расположен сзади. Электрокроссовер стал эффективнее и теперь способен проехать большее расстояние на одном заряде.

В версии Audi Q4 45 e-tron используется один электромотор мощностью 281. Полноприводная версия 55 e-tron Quattro обладает мощностью 335 л.с.

Топовая модификация способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Audi Q4 e-tron получил аккумуляторную батарею емкостью 77 кВт⋅час. Запас хода составляет до 562 км на одном заряде.

Запас хода Audi Q4 Sportback e-tron 2024 составляет 562 км Фото: Audi

Еще одним изменением стала доработанная подвеска кроссовера. Она стала более комфортной в сравнении с текущей моделью.

Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron 2024 поступят в продажу до конца 2023 года. Стоимость обновленного кроссовера не раскрывается.

Ранее Фокус писал, что линейку Audi e-tron GT пополнила необычная версия RS Ice Race Edition.