Чудо-сиденья и пеленальный столик: на рынок вышел электромобиль для молодых мам (фото)
Arcfox Kaola — компактный минивэн для семейных автомобилистов. Он приспособлен для перевозки беременных и маленьких детей.
В Китае стартовали продажи нового Arcfox Kaola. Электромобиль создан специально для мам с грудными детьми. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электрокар Arcfox Kaola презентовали в начале 2023 года в статусе концепт-кара, но спрос на него оказался высоким – авто собрало 5000 заказов. Его вывели на рынок по цене от 131 800 юаней ($18 000).
Новый Arcfox Kaola – небольшой электрический минивэн длиной 4500 мм, шириной 1870 мм и высотой 1655 мм при колесной базе в 2820 мм. В его дизайне преобладают плавные линии и раздутые формы.
Китайский электромобиль оснащен 163-сильным мотором и батареей емкостью 58,8 кВтч. Он способен разогнаться до 160 км/ч и проехать 500 км без подзарядки.
Салон Arcfox Kaola адаптирован для молодых мам. Его задняя дверь выполнена сдвижно для удобства посадки и высадки. Кондиционер дополнен системой очистки воздуха, также внутри установлены антибактериальные ультрафиолетовые лампы.
На втором ряду установлены два отдельных кресла. Правое сиденье создано специально для беременных – его можно разложить и ехать полулежа, а специальные датчики следят за здоровьем будущей мамы.
Заднее левое кресло предназначено для установки специально разработанного детского сиденья с электроприводом регулировок. Когда ребенок засыпает, оно автоматически раскладывается. Здесь также предусмотрены многочисленные датчики, которые даже могут подсказать, что нужно поменять подгузник (это можно сделать на выдвижном пеленальном столике).
За сном ребенка можно наблюдать на центральном дисплее посредством специальной камеры. Если он проснется, то заиграет спокойная убаюкивающая музыка. Также в Arcfox Kaola предусмотрены отсеки для детских бутылочек, а в мультимедийной системе можно поставить напоминание о визите к врачу.
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