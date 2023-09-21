Чудо-сиденья и пеленальный столик: на рынок вышел электромобиль для молодых мам (фото)

Arcfox Kaola — компактный минивэн для семейных автомобилистов. Он приспособлен для перевозки беременных и маленьких детей.

В Китае стартовали продажи нового Arcfox Kaola. Электромобиль создан специально для мам с грудными детьми. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокар Arcfox Kaola презентовали в начале 2023 года в статусе концепт-кара, но спрос на него оказался высоким – авто собрало 5000 заказов. Его вывели на рынок по цене от 131 800 юаней ($18 000).

Задняя правая дверь выполнена сдвижной Фото: autohome.com.cn

Новый Arcfox Kaola – небольшой электрический минивэн длиной 4500 мм, шириной 1870 мм и высотой 1655 мм при колесной базе в 2820 мм. В его дизайне преобладают плавные линии и раздутые формы.

Китайский электромобиль оснащен 163-сильным мотором и батареей емкостью 58,8 кВтч. Он способен разогнаться до 160 км/ч и проехать 500 км без подзарядки.

На тачскрин выводится изображение с салонной камеры Фото: CarNewsChina

Салон Arcfox Kaola адаптирован для молодых мам. Его задняя дверь выполнена сдвижно для удобства посадки и высадки. Кондиционер дополнен системой очистки воздуха, также внутри установлены антибактериальные ультрафиолетовые лампы.

На втором ряду установлены два отдельных кресла. Правое сиденье создано специально для беременных – его можно разложить и ехать полулежа, а специальные датчики следят за здоровьем будущей мамы.

Задние сиденья предназначены для перевозки беременных и детей в креслах Фото: autohome.com.cn

Заднее левое кресло предназначено для установки специально разработанного детского сиденья с электроприводом регулировок. Когда ребенок засыпает, оно автоматически раскладывается. Здесь также предусмотрены многочисленные датчики, которые даже могут подсказать, что нужно поменять подгузник (это можно сделать на выдвижном пеленальном столике).

В салоне раскладывается пеленальный столик Фото: autohome.com.cn

За сном ребенка можно наблюдать на центральном дисплее посредством специальной камеры. Если он проснется, то заиграет спокойная убаюкивающая музыка. Также в Arcfox Kaola предусмотрены отсеки для детских бутылочек, а в мультимедийной системе можно поставить напоминание о визите к врачу.

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