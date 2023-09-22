Китайцы представили недорогой семейный электромобиль с запасом хода 305 км (фото)

Электрический минивэн Dana M1 основан на фургоне V1, но имеет множество отличий. В интерьере предусмотрено много места для пассажиров.

Модельный ряд SAIC Maxus пополнил электрический минивэн Dana M1. Новинка поступит в продажу в первой половине 2024 года. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Dana M1 основана на электрическом фургоне V1. Новый минивэн получил минималистичный дизайн с C-образной передней оптикой.

Сзади расположены тройные фонари. Каждый элемент выполняет свою функцию — ходовые огни, поворотники и задний ход.

Сзади размещена тройная оптика Фото: autohome.com.cn

В интерьере установлены цифровая панель приборов и дисплей информационно-развлекательной системы. Для пассажиров заднего ряда предусмотрен раскладной стол, а также много места для ног.

В интерьере установлены два дисплея Фото: autohome.com.cn

Передние сиденья получили регулировки с электроприводом. Пол минивэна изготовлен из дерева.

Для задних пассажиров предусмотрено много места Фото: autohome.com.cn

Новинка будет доступна в версиях на четыре или семь посадочных мест. Также на выбор предложат два варианта длины колесной базы.

Dana M1 оснащена электромотором мощностью 122 л.с. Он питается от аккумуляторной батареи емкостью 42 кВт⋅час. Запас хода составляет 305 км по циклу CLTC.

Начальная цена минивэна составит около 150 000 юаней (20 500 долларов). Помимо этого будут доступны более дорогие версии модели.

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