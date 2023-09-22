Посвящается легенде: Toyota представила юбилейный спорткар (фото)

Toyota GR86 40th Anniversary Edition получила уникальное оформление экстерьера и интерьера, а также несколько других улучшений. Спорткар оснащен оппозитным 235-сильным двигателем.

Спорткар Toyota GR86 получил юбилейную версию 40th Anniversary Edition. Она посвящена 40-летию культовой модели AE86. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Toyota GR86 40th Anniversary Edition отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера, новыми тормозами Brembo и улучшенной подвеской. Юбилейная версия доступна только для рынка Японии.

Спорткар можно заказать в двух цветах кузова — белом и красном. Внешний вид дополняют декоративные черные полосы с уникальным логотипом.

Спорткар вдохновлен культовой Toyota AE86 Фото: Toyota

Всего будет выпущено 200 экземпляров Toyota GR86 40th Anniversary Edition. Все они основаны на комплектации RZ и предлагаются с 18-дюймовыми колесными дисками серого цвета.

Toyota GR86 40th Anniversary Edition получила колесные диски серого цвета Фото: Toyota

Интерьер выполнен в красном и черном цветах. Также внутри можно найти логотип "40 лет с 1983 года".

Интерьер выполнен в двух цветах Фото: Toyota

Toyota GR86 оснащена 2,4-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 235 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.

Стоимость Toyota GR86 40th Anniversary Edition в Японии составляет 3 822 000 иен (25 800 долларов) за версию с МКПП. За спорткар с автоматической КПП придется заплатить от 3 920 000 иен (26 430 долларов).

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