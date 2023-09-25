Флагманский электрокроссовер Mercedes ужасно справился с тестом на управляемость (видео)

Mercedes-Benz EQS SUV показал посредственные результаты в тесте на слалом, а также в лосином тесте. Электрокроссовер оказался слишком тяжелым для маневров на большой скорости.

Эксперты проверили управляемость электрокроссовера Mercedes-Benz EQS SUV в двух сложных тестах. Флагманская модель показала ужасные результаты. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Mercedes-Benz EQS SUV является флагманским электрокроссовером немецкого бренда. Эта модель обладает большим запасом хода и богатым оснащением.

Электрокроссовер обули в шины Cooper Zeon CrossRange размерностью 275/40 R22 спереди и сзади. Они подходят для электрических моделей.

Сперва Mercedes-Benz EQS SUV испытали в тесте на слалом. Электрокроссовер справился с полосой препятствий за 24,9 секунды, что является далеко не лучшим результатом. Автомобиль уступил многим конкурентам.

Позже электрокроссовер испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Автомобилю нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч, чтобы успешно пройти испытание.

Mercedes-Benz EQS SUV смог проехать полосу препятствий только на скорости 66 км/ч. На более высокой скорости электрокроссовер становится нестабильным.

Mercedes-Benz EQS SUV оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. и 858 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

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