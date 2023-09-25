Эксперты назвали лучшие премиальные автомобили с пробегом (фото)

В рейтинг вошли 20 премиальных автомобилей с пробегом, которые имеют множество плюсов. Эти модели стали гораздо доступнее на вторичном рынке.

Британские эксперты назвали лучшие подержанные премиальные автомобили. Эти модели предлагают высокий уровень комфорта и доступнее новых моделей. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

На вторичном рынке есть множество роскошных автомобилей. Стоит отметить, что далеко не все они отлично сохранились спустя годы.

Эксперты выделили 20 премиальных моделей, на которые стоит обратить внимание. Эти автомобили имеют множество преимуществ перед конкурентами.

ТОП-20 лучших премиальных автомобилей с пробегом:

20. Bentley Arnage (1998 — 2009 годы)

Bentley Arnage спустя годы стал намного доступнее Фото: Bentley

Bentley Arnage предлагает роскошный интерьер и богатое оснащение. Также эта модель изготавливалась по индивидуальному заказу, поэтому на вторичном рынке можно найти автомобиль с подходящей комплектацией.

19. Rolls-Royce Ghost (2009 — 2014 годы)

Rolls-Royce Ghost предлагает очень высокий уровень комфорта Фото: Rolls-Royce

Роскошный Rolls-Royce Ghost даже на вторичном рынке остается очень роскошным автомобилем. Эта модель предлагает великолепную шумоизоляцию и множество удобств для задних пассажиров.

18. Audi A6 (2004 — 2011 годы)

Audi A6 предлагает богатое оснащение Фото: Audi

Audi A6 сочетает в себе комфорт и приятную управляемость. Также эта модель предлагает богатое оснащение и фирменную систему полного привода Quattro.

17. Honda Legend (2005 — 2012 годы)

Honda Legend обладает приятной управляемостью Фото: Honda

Honda Legend является более роскошной альтернативой популярному Accord. Эта модель также обладает приятной управляемостью и комфортной подвеской.

16. Rover 75 (1999 — 2005 годы)

Rover 75 имеет низкую стоимость на вторичном рынке Фото: Rover

Rover 75 является воплощением классического британского премиального автомобиля. Эта модель стала очень доступной на вторичном рынке.

15. Skoda Superb (2008 — 2015 годы)

Skoda Superb комфортный, но недорогой автомобиль Фото: Skoda

Skoda Superb не только предлагает высокий уровень комфорта, но и отличается невысокими эксплуатационными расходами. Эта доступная модель для водителей, которым нужен премиальный автомобиль.

14. Lexus GS 450H (2006 — 2009 годы)

Lexus GS 450H обладает низким расходом топлива Фото: Lexus

Lexus GS отличается высоким уровнем комфорта и является очень надежной моделью. Гибридная версия 450H добавляет к этому низкий расход топлива.

13. BMW 5 Series GT (2010 — 2016 годы)

BMW 5 Series GT предлагает высокий уровень комфорта Фото: BMW

BMW 5 Series GT затерялся на фоне похожей модели в кузовах седан и универсал, но этот автомобиль имеет множество преимуществ. Главным плюсом GT является высокий уровень комфорта.

12. Jaguar Daimler Double Six (1994 — 1997 годы)

Jaguar Daimler Double Six сочетает в себе высокую плавность хода и азартную управляемость Фото: Wikipedia

Jaguar Daimler Double Six является старомодным, но очень комфортным седаном. Он сочетает в себе высокую плавность хода и азартную управляемость.

11. Mini Cooper S Goodwood (2012 год)

Mini Cooper S Goodwood является самой роскошной модификацией хэтчбека Фото: MINI

Mini Cooper S Goodwood подходит для тех людей, которым нужен компактный, но роскошный автомобиль. Эта модель была выпущена ограниченным тиражом и отличается высококачественной отделкой интерьера.

10. Land Rover Forward Control 101 (1972 — 1978 годы)

Land Rover Forward Control 101 отличается от многих моделей британского бренда Фото: Wikipedia

Land Rover Forward Control 101 сильно отличается от многих моделей британского бренда. Этот вездеход был разработан для нужд армии, но позже стал доступен для гражданских лиц.

9. Toyota Hilux (1988 — 2004 годы)

Toyota Hilux редко выходит из строя Фото: Toyota

О надежности Toyota Hilux ходят легенды, и многие из них являются правдой. Это выносливый пикап с недорогой стоимостью обслуживания.

8. Jeep Cherokee (1993 — 2000 годы)

Jeep Cherokee отличается высоким уровнем надежности Фото: Wikipedia

Jeep Cherokee отличается брутальным дизайном и высоким уровнем надежности. Также это комфортный внедорожник с мощными двигателями.

7. Land Rover Defender 110 (1990 — 2016 годы)

Land Rover Defender 110 медленно дешевеет Фото: Silverstone Auctions

Land Rover Defender подходит для водителей, которым нужен выносливый внедорожник. Также эта модель медленно дешевеет, что полезно при перепродаже.

6. Toyota Land Cruiser (1984 год — наше время)

Toyota Land Cruiser отлично чувствует себя на бездорожье Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser является альтернативой внедорожнику Land Rover Defender. Эта модель имеет несколько поколений, поэтому подобрать подходящий автомобиль на вторичном рынке не составит труда.

5. Volkswagen Touareg (2002 — 2010 годы)

Volkswagen Touareg предлагает высокий уровень комфорта Фото: Volkswagen

Volkswagen Touareg предлагает высокий уровень комфорта, а также способен справиться с бездорожьем. Помимо этого кроссовер отличается роскошным интерьером и богатым оснащением.

4. Volkswagen T3 Syncro (1984 — 1992 годы)

На Volkswagen T3 Syncro можно ездить по бездорожью Фото: Wikipedia

Если вам нужен микроавтобус, на котором можно ездить по бездорожью, то стоит обратить внимание на Volkswagen T3 Syncro. Эта модель отличается высоким уровнем надежности и недорогой стоимостью обслуживания.

3. Land Rover Discovery (2004 — 2009 годы)

Land Rover Discovery способен справиться с суровым бездорожьем Фото: Collecting Cars

Land Rover Discovery не такой роскошный, как многие другие автомобили бренда. Тем не менее эта модель способна справиться с суровым бездорожьем.

2. Toyota Land Cruiser Amazon (1998 — 2007 годы)

Toyota Land Cruiser Amazon предлагает роскошный интерьер Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser Amazon является одним из лучших премиальных внедорожников. Также этот автомобиль отлично подходит для бездорожья.

1. Suzuki SJ/Jimny (1981 — 2005 годы)

Suzuki Jimny является доступным внедорожником Фото: Wikimedia Commons

Suzuki Jimny стал очень доступным на вторичном рынке. Этот внедорожник отлично чувствует себя на бездорожье, но и поездки по городу не доставят проблем владельцу.

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