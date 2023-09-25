Шесть колес и электромотор: представлен самый нестандартный пикап Ford (фото)

Новый Ford Ranger будет доступен в трехосном исполнении. Пикап получил дополнительный 282-сильный мотор для задних колес.

Пикап Ford Ranger 2023 получил необычную модификацию HEX 6X6. Шестиколесное авто станет серийным. Об этом сообщается на сайте компании Ricardo.

Именно этот производитель автокомпонентов наладит сборку Ford Ranger HEX 6X6. За основу взяли двухдверную модель с низкобортным кузовом.

Новый Ford Ranger не просто получил третью ось. На пикап установили абсолютно другую заднюю подвеску типа DeDion.

Стандартный Ford Ranger можно будет переделать в шестиколесный Фото: Ford

Мало того, добавили 282-сильный электромотор: он вращает задние колеса и помогает 3,0-литровому 250-сильному турбодизелю. Таким образом новый Ford Ranger HEX 6X6 стал гибридом.

Пикап не может передвигаться на электротяге, ведь батарея небольшая и питается от тормозной рекуперации. Зато его грузоподъемность выросла с 992 до 3800 кг.

Примечательно, что третья ось и гибридная установка объединены в специальный модуль и их несложно смонтировать на обычном СТО. В Ricardo планируют наладить производство таких наборов для переделки Ford Ranger в шестиколесное авто. Также планируется более доступный вариант без электромотора и с приводом 6Х4.

К слову, гибридным вариантом вскоре обзаведется и стандартный пикап Ford Ranger. Он сможет передвигаться в электрическом режиме.

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