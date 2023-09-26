Двигатель Toyota и новое шасси: в США выполнили впечатляющий тюнинг ВАЗ-2105 (фото)

Старый ВАЗ-2105 получил двигатель Toyota и коробку передач Nissan. Автомобиль облегчили и оснастили новыми тормозами и подвеской.

В США ездит очень нестандартный ВАЗ-2105 1988 года. Старый советский седан превратили в экстремальный спорткар. Об авто рассказали на сайте Bring a Trailer.

Автомобиль подготовили к гонкам Фото: Bring a Trailer

Тюнинг ВАЗ-2105 выполнили несколько лет назад. В 2016 году автомобиль привезли в США из Венгрии, где он в свое время использовался для ралли и уже был немного модернизирован.

На крышке багажника появился спойлер Фото: Bring a Trailer

Американские мастера продолжили тюнинг Lada. Под капот установили знаменитый 3,0-литровый двигатель Toyota 2JZ-GTE, причем шестерку дополнили турбиной Garrett GTX358s и спортивным выхлопом.

Под капотом установлен 3,0-литровый двигатель Toyota с турбиной Фото: Bring a Trailer

Также установлены 6-ступенчатая механическая КПП от Nissan 350Z и главная передача от Ford. ВАЗ-2105 получил электроусилитель руля, полностью новую подвеску и дисковые тормоза всех колес.

С Lada 2105 сняли бамперы, добавили задний спойлер и расширители арок, чтобы поместились 17-дюймовые шины. Стекла заменили легким акрилом.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Bring a Trailer

В салоне появились спортивные ковшеобразные сиденья ОМР. Также установили трубчатый каркас безопасности и систему автоматического пожаротушения. Сейчас спорткар ВАЗ-2105 выставили на аукцион и самая высокая ставка за него — $10 500.

Ранее Фокус рассказывал про раритетную спортивную Lada VFTS, которую продают за 72 500 евро.

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