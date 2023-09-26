Спорткар для самых маленьких: Honda создала необычный детский электромобиль (фото)

Спереди Honda Shogo есть отсек для хранения игрушек. Всего будет создано 60 таких электромобилей, которые получат несколько детских больниц в США.

Honda представила необычный миниатюрный электромобиль Shogo. Он будет перевозить маленьких детей по больницам. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Honda Shogo получил дизайн в стиле спортивных моделей бренда. Он окрашен в белый и голубой цвета.

В электрокаре предусмотрено место для игрушек, а также задняя стойка для медицинских приборов. Внутри есть сиденье и руль, чтобы дети могли самостоятельно управлять автомобилем.

Спереди есть место для игрушек Фото: Honda

Всего будет создано 60 таких электромобилей. Их разработало гоночное подразделение Honda Performance Development.

Honda Shogo подходит для детей в возрасте от четырех до девяти лет. Он призван сделать перемещение по коридорам больниц проще и приятнее.

Сзади разместят номерные знаки с именами детей Фото: Honda

Максимальную скорость можно установить вручную, а кнопки "газ" и "тормоз" расположены на руле. Более взрослые дети могут ездить со скоростью до 8 км/ч.

В Honda заявили, что Shogo позволит детям проще справляться с заболеваниями. Во время поездок на электромобиле они будут получать положительные эмоции, которые не будут лишними.

Некоторые детали Honda Shogo позаимствованы от гоночных автомобилей бренда. Например, шайбы рулевого вала взяты от болида IndyCar, а рулевое управление от гоночного карта.

Ранее Фокус сообщал, что в США на продажу выставили необычный хэтчбек Honda Civic 2000 года выпуска.