Меньше метра в высоту: в США построили самый низкий Volkswagen (видео)

У Volkswagen Beetle срезали верхнюю часть кузова и установили ее на самодельное шасси. Оригинальное авто получило двигатель от старого скутера.

В США продемонстрировали сверхнизкий Volkswagen Beetle. Высота автомобиля составляет менее метра. Видео с ним опубликовал на Youtube американский блогер Алекс Поллок.

Автомобиль оснащен мотором от скутера Фото: скриншот / YouTube

Необычный тюнинг Volkswagen Beetle выполнил мастер Стив Лоди из Далласа. Проект он воплотил в жизнь всего за неделю. Автомобиль будут демонстрировать на различных автошоу.

За основу был взят Volkswagen Beetle 1974 года. У него срезали верхнюю часть кузова и установили ее на самодельное трубчатое шасси, созданное по подобию карта.

Миниатюрный 80-кубовый двигатель позаимствовали у старого скутера Honda Elite 1993 года, он же стал донором трансмиссии, рулевого управления и тормоза. Колеса взяли от обычной тачки. Двери авто по-прежнему открываются.

Volkswagen Beetle получился очень низким – он буквально чиркает кузовом по дороге. Его кузов выполнен в стилистике рэт-лук, то есть на нем оставили ржавчину. В салоне предусмотрено только одно место – водитель сидит на доске с подушкой, прикрепленной к шасси.

К слову, не так давно сходим образом доработали и Fiat Panda. Он получился еще ниже.

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