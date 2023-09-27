Рассекречен электрический конкурент Range Rover от Great Wall с запасом хода 840 км (фото)

Кроссовер Saloon будет доступен в версиях с электрической силовой установкой или на водороде с запасом хода до 840 км. Новинка поступит в продажу в Китае уже в этом году.

Кроссовер Saloon от Great Wall Motor рассекретили на патентных изображениях. Новинку предложат в версиях с электрической силовой установкой или на водороде. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

На патентных изображениях можно разглядеть экстерьер и часть интерьера нового кроссовера. Спереди расположены большие вертикальные фары, которые соединены светодиодной полосой.

Спереди установлены большие фары Фото: Xchuxing

Сзади появится необычная оптика, которая разделена на несколько элементов. На кузове будет множество декоративных вставок.

Сзади расположена необычная оптика Фото: Xchuxing

В передней части кроссовера будут установлены два лидара. Также на передних крыльях расположены камеры. Длина новинки составит около 5200 мм, а колесная база — 3200 мм.

В интерьере установят огромный горизонтальный дисплей. Он объединит в себе панель приборов и информационно-развлекательный экран.

В интерьере разместят огромный дисплей Фото: Xchuxing

Салон кроссовера будет иметь шесть или семь посадочных мест в зависимости от версии. На заднем ряду сидений появятся подставки для ног.

По слухам, новинка получит силовую установку на топливных элементах. Она позволит обеспечить запас хода до 840 км.

Также кроссовер предложат с электрической силовой установкой мощностью 550 л.с. Запас хода составит более 800 км на одном заряде.

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