Еще один крупный автопроизводитель ушел с российского рынка: первые подробности

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге бездействовал с начала 2022 года после вторжения РФ в Украину. Предприятие выкупила неназванная российская компания.

Крупные автопроизводители продолжают покидать российский рынок. Hyundai продал свой завод в Санкт-Петербурге, который бездействовал с начала 2022 года. Об этом сообщили на сайте The Korea Times.

Завод в Санкт-Петербурге выкупила неназванная российская компания. Сумма сделки также не разглашается, но известны некоторые другие подробности.

Hyundai получили возможность выкупить свой завод обратно в течение двух лет. Так же поступили Renault и Nissan в 2022 году.

"Мы уже сформировали все решения по приобретению Hyundai. Покупателем будет местная компания", — сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Известно, что на заводе могут производиться до 200 тысяч автомобилей ежегодно. До закрытия предприятия там собирали модели Solaris, Creta и Kia Rio.

Показатели продаж новых автомобилей в России постепенно ухудшаются. В прошлом году в стране было продано на 58,8% меньше авто, чем в 2021 году.

Важно Volkswagen продал свой завод в России и окончательно покинул рынок

Автомобили Hyundai были очень популярны в России. В 2021 году Hyundai и Kia занимали 22,5% общего автомобильного рынка РФ.

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