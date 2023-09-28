У каких автомобильных брендов самые лояльные клиенты (фото)

Эксперты выделили бренды, которые заработали себе отличную репутацию. Их клиенты часто меняют старые автомобили на новые модели такой же марки.

Американские эксперты назвали автомобильные бренды, которые имеют наибольшую лояльность. Клиенты часто покупают их модели повторно. Об этом сообщили на сайте JD Power.

Лояльность покупателей является важным показателем для автопроизводителей. Некоторые бренды отлично преуспели в этом, а другие — разочаровали своих клиентов.

Немецкая компания Porsche второй год подряд получает награду от JD Power за лояльность среди клиентов. Этот показатель рассчитывается на основе процента водителей, выбравших ту же марку после обмена старого автомобиля на новый.

Porsche 911 является одним из самых популярных автомобилей бренда Фото: Porsche

Porsche заработал показатель самый высокий уровень лояльности среди люксовых брендов — 56,8%. На втором месте расположился Mercedes-Benz — 50,5%.

Среди брендов премиальных кроссоверов лидирует Volvo — 56,5%. Компания BMW заняла второе место — 56,1%.

В сегменте массовых автомобилей наибольшую лояльность заработал бренд Toyota — 60,0%. Honda незначительно уступила лидеру — 55,5%

Самым популярным производителем доступных кроссоверов стала Subaru — 61,1%. На втором месте расположилась Toyota — 60,5%.

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