Honda показала недорогой электромобиль за $7000 с запасом хода свыше 200 км (фото)

Honda N-Van e: будет доступна по цене около 7 тысяч долларов. Полная зарядка батареи электромобиля занимает 5 часов от розетки мощностью 6 кВт.

Honda представила новый компактный электрический фургон N-Van e:. Новинка разделит платформу с городской моделью N-Box с ДВС. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Honda N-Van e: получила минималистичный дизайн. Спереди расположены небольшие фары и несколько воздухозаборников.

Новинка отличается очень компактными габаритами. Тем не менее внутреннее пространство имеет продуманную компоновку, благодаря чему внутри могут разместиться до пяти человек.

Все пассажирские сиденья можно сложить, чтобы обеспечить как можно больше багажного пространства. Предусмотрено несколько вариантов отделки интерьера.

Все пассажирские сиденья в салоне можно сложить Фото: Honda

Топовые комплектации Honda N-Van e: получили системы Honda Connect и Honda Sensing ADAS, а также боковые шторки. Аккумуляторная батарея может питать электроприборы мощностью до 1500 Вт.

Новая Honda N-Van e: получила улучшенный интерьер Фото: Honda

Характеристики электромотора Honda N-Van e: пока неизвестны, но автопроизводитель подчеркнул, что электромобиль обладает неплохим ускорением. Его мощности достаточно для перевозки большого количества груза.

В Honda заявили, что пробег электромобиля составит около 210 км на одном заряде по циклу WLTC. Полная зарядка займет около 5 часов от розетки мощностью 6 кВт.

Презентация нового Honda N-Van e: состоится на выставке Japan Mobility Show 2023 в Токио. Начальная цена электрокара составит около 7 тысяч долларов.

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