Названы лучшие подержанные универсалы стоимостью до 15 000 долларов (фото)

В рейтинг вошли 10 подержанных универсалов, которые эксперты рекомендуют к покупке. Все эти модели имеют свои особенности, которые выделяют их на фоне конкурентов.

Британские эксперты назвали 10 лучших универсалов с пробегом, которые можно купить менее чем за 15 000 долларов. Эти модели имеют множество плюсов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Универсалы подходят для тех людей, которые ценят практичность. Эти модели предлагают просторные багажники, в которых можно перевозить много вещей.

Эксперты выделили 10 автомобилей с пробегом в возрасте до семи лет. Они во многом превосходят своих конкурентов.

ТОП-10 лучших подержанных универсалов стоимостью до 15 000 долларов:

10. Kia Cee'd Sportswagon

Kia Cee'd Sportswagon предлагает богатое оснащение Фото: Kia

Kia Cee'd Sportwagon предлагает просторный интерьер и отличное качество сборки. Этот универсал также имеет богатое оснащение даже в базовой комплектации.

Плюсы:

просторный интерьер;

комфортная подвеска;

богатое оснащение.

Минусы:

неприятная управляемость;

маломощные двигатели.

9. Honda Civic Tourer

Honda Civic Tourer отличается приятной управляемостью Фото: Honda

Honda Civic Tourer в отличие от хэтчбека имеет больше места над головой для задних пассажиров, а также вместительный багажник. Также он сохранил приятную управляемость на уровне спорткаров.

Плюсы:

вместительный багажник;

приятная управляемость.

Минусы:

небогатое оснащение;

высокая стоимость.

8. Mazda 6 Wagon

Mazda 6 Wagon имеет стильный дизайн Фото: Mazda

Mazda 6 Wagon отличается элегантным дизайном экстерьера и красивым интерьером. Также на выбор доступны несколько мощных двигателей.

Плюсы:

низкий расход топлива;

мощные двигатели;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

жесткая подвеска;

неприятная управляемость.

7. Skoda Fabia Combi

Skoda Fabia Combi обладает низким расходом топлива Фото: Skoda

Skoda Fabia Combi предлагает просторный интерьер и обладает низким расходом топлива. Также этот универсал имеет приятную управляемость.

Плюсы:

просторный интерьер;

низкий расход топлива;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

жесткая подвеска.

6. Vauxhall/Opel Astra Sports Tourer

Opel Astra Sports Tourer дешевле конкурентов Фото: Opel

Opel Astra Sports Tourer выгоднее многих своих конкурентов. Эта модель также отличается комфортной подвеской.

Плюсы:

низкая стоимость;

комфортная подвеска;

большой выбор комплектаций.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

дизельные двигатели работают шумно;

низкий уровень надежности.

5. Ford Focus Wagon

Ford Focus Wagon имеет вместительный багажник Фото: Ford

Ford Focus Wagon отличается от конкурентов отточенной управляемостью и просторным интерьером. Также эта модель привлекает очень вместительным багажником.

Плюсы:

приятная управляемость;

просторный интерьер;

вместительный багажник;

низкая стоимость.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

неудобная информационно-развлекательная система;

неудобные сиденья;

смешанный уровень надежности.

4. Volkswagen Passat Estate

Volkswagen Passat роскошнее конкурентов Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat Estate роскошнее остальных автомобилей в этом рейтинге. Элегантный универсал также отличается большим выбором двигателей, которые имеют низкий расход топлива.

Плюсы:

множество двигателей на выбор;

вместительный багажник;

роскошный интерьер.

Минусы:

жесткая подвеска;

небогатое оснащение.

3. Seat Leon ST

Seat Leon ST предлагает большой выбор двигателей на выбор Фото: SEAT

Seat Leon ST предлагает высокое качество сборки и большой выбор двигателей на выбор. Также привлекает отточенная управляемость модели.

Плюсы:

невысокая стоимость;

удобная информационно-развлекательная система;

приятная управляемость.

Минусы:

жесткая подвеска;

дизельные двигатели работают шумно;

не самый качественный интерьер.

2. Volkswagen Golf Estate

Volkswagen Golf Estate имеет вместительный багажник Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf Estate подходит для многих повседневных задач. Это очень универсальный автомобиль с вместительным багажником и практичным интерьером.

Плюсы:

вместительный багажник;

стильный интерьер;

множество двигателей на выбор.

Минусы:

высокая стоимость;

не самый просторный интерьер;

на вторичном рынке мало автомобилей с бензиновыми двигателями.

1. Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi стала лидером этого рейтинга Фото: Skoda

Skoda Octavia Combi отличается очень вместительным багажником и богатым оснащением. Это достаточно комфортный автомобиль с практичным интерьером.

Плюсы:

вместительный багажник;

богатое оснащение;

множество комплектаций на выбор.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

жесткая подвеска;

высокая стоимость.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года.