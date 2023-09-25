Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Для города и дачи: названы лучшие универсалы 2023 года (фото)

Skoda, Skoda Superb, Skoda Superb Combi, Авто, Автомобили, Универсал, Фото, Эксперты, Лучшие авто
Фото: Skoda | Skoda Superb Combi имеет богатое оснащение и просторный интерьер

В рейтинг вошли 10 новых универсалов, на которые стоит обратить внимание. Эксперты выделили все главные плюсы и минусы каждой из представленных моделей.

Related video

Британские эксперты назвали 10 лучших новых универсалов 2023 года. Эти модели подходят для многих повседневных задач. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Универсалы в отличие от седанов и хэтчбеков имеют более просторные багажники. Благодаря этому в них можно перевозить гораздо больше вещей, чем в других авто.

Эксперты выделили 10 новых автомобилей, которые имеют множество плюсов. Также они выделили главные минусы каждой из представленных моделей.

Важно
Эксперты назвали лучшие премиальные автомобили с пробегом (фото)
Эксперты назвали лучшие премиальные автомобили с пробегом (фото)

ТОП-10 лучших универсалов 2023 года:

10. BMW 3 Series Touring

BMW 3 Series Touring Fullscreen
BMW 3 Series Touring предлагает удобную информационно-развлекательную систему
Фото: BMW

BMW 3 Series Touring отличается от конкурентов отточенной управляемостью и красивым интерьером. Также это достаточно комфортный универсал с просторным интерьером.

Плюсы:

  • хорошо входит в повороты;
  • приятная управляемость;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • не самый качественный интерьер;
  • небольшой багажник;
  • жесткая подвеска в версиях M Sport.

9. Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports Fullscreen
Toyota Corolla Touring Sports обладает низким расходом топлива
Фото: Toyota

Toyota Corolla Touring Sports имеет очень низкий расход топлива, особенно в гибридной версии. Помимо этого универсал отличается комфортной подвеской и богатым оснащением.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • комфортная подвеска;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • небольшой багажник;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • мультимедийная система работает нестабильно.

8. Mercedes-Benz E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate Fullscreen
Mercedes-Benz E-Class Estate роскошнее многих конкурентов
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Estate комфортнее и роскошнее многих конкурентов. Также эта модель очень просторная внутри и предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

  • вместительный багажник;
  • богатое оснащение;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • высокая стоимость;
  • жесткая подвеска.

7. Volvo V60

Volvo V60 Fullscreen
Volvo V60 имеет вместительный багажник
Фото: Volvo

Volvo V60 предлагает стильный дизайн и большой багажник. Еще одним плюсом шведского универсала является невысокая стоимость в сравнении с конкурентами.

Плюсы:

  • вместительный багажник;
  • просторный интерьер;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • автоматическая КПП работает нестабильно;
  • плохая шумоизоляция;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

6. Seat Leon ST

Seat Leon ST Fullscreen
Seat Leon ST дешевле многих конкурентов
Фото: SEAT

Seat Leon является одним из лучших хэтчбеков в своем классе по управляемости, а универсал ST добавляет к этому вместительный багажник. Также эта модель дешевле многих конкурентов.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • вместительный багажник;
  • невысокая стоимость.

Минусы:

  • не самый просторный интерьер;
  • жесткая подвеска в спортивных версиях;
  • некоторые двигатели работают шумно.

5. Citroen C5 X

Citroen C5 X Fullscreen
Citroen C5 X предлагает практичный интерьер
Фото: Stellantis

Citroen C5 X объединяет в себе лучшие качества универсала и кроссовера. Помимо этого модель предлагает практичный интерьер и комфортную подвеску.

Плюсы:

  • дешевле конкурентов;
  • комфортная подвеска;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • небольшой багажник;
  • гибридная силовая установка имеет небольшой запас хода на электротяге.

4. MG5 EV

MG5 EV Fullscreen
MG5 EV является одним из немногих электрических универсалов на рынке
Фото: Auto Express

Универсал MG5 EV является единственной электрической моделью в этом списке. Он предлагает большой запас хода и комфортную подвеску.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • дешевле конкурентов;
  • мощная силовая установка.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • медленная скорость зарядки;
  • неприятная управляемость.

3. BMW 5 Series Touring

BMW 5 Series Touring Fullscreen
BMW 5 Series Touring отличается приятной управляемостью
Фото: BMW

BMW 5 Series Touring в отличие от 3 Series предлагает более высокий уровень комфорта. Универсал отличается приятной управляемостью и стильным дизайном.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • небольшой багажник;
  • жесткая подвеска в версиях M Sport.

2. Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi Fullscreen
Skoda Octavia Combi предлагает очень вместительный багажник
Фото: Skoda

Skoda Octavia Combi предлагает богатое оснащение даже в базовой комплектации. Также этот универсал имеет очень вместительный багажник.

Плюсы:

  • высокая плавность хода;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • слишком мягкая подвеска;
  • некоторые важные элементы управления находятся на центральном дисплее.

1. Skoda Superb Combi

Skoda Superb Combi Fullscreen
Skoda Superb Combi стал лидером этого рейтинга
Фото: Skoda

Skoda Superb Combi объединяет в себе все лучшие качества универсалов. Это комфортный и практичный автомобиль, которые дешевле некоторых конкурентов.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • просторный интерьер;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • теряет свою стоимость при перепродаже;
  • не самая лучшая посадка водителя.

Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие новые кроссоверы 2023 года.