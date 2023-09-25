Для города и дачи: названы лучшие универсалы 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 10 новых универсалов, на которые стоит обратить внимание. Эксперты выделили все главные плюсы и минусы каждой из представленных моделей.
Британские эксперты назвали 10 лучших новых универсалов 2023 года. Эти модели подходят для многих повседневных задач. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Универсалы в отличие от седанов и хэтчбеков имеют более просторные багажники. Благодаря этому в них можно перевозить гораздо больше вещей, чем в других авто.
Эксперты выделили 10 новых автомобилей, которые имеют множество плюсов. Также они выделили главные минусы каждой из представленных моделей.
ТОП-10 лучших универсалов 2023 года:
10. BMW 3 Series Touring
BMW 3 Series Touring отличается от конкурентов отточенной управляемостью и красивым интерьером. Также это достаточно комфортный универсал с просторным интерьером.
Плюсы:
- хорошо входит в повороты;
- приятная управляемость;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- не самый качественный интерьер;
- небольшой багажник;
- жесткая подвеска в версиях M Sport.
9. Toyota Corolla Touring Sports
Toyota Corolla Touring Sports имеет очень низкий расход топлива, особенно в гибридной версии. Помимо этого универсал отличается комфортной подвеской и богатым оснащением.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- комфортная подвеска;
- богатое оснащение.
Минусы:
- небольшой багажник;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- мультимедийная система работает нестабильно.
8. Mercedes-Benz E-Class Estate
Mercedes-Benz E-Class Estate комфортнее и роскошнее многих конкурентов. Также эта модель очень просторная внутри и предлагает богатое оснащение.
Плюсы:
- вместительный багажник;
- богатое оснащение;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- высокая стоимость;
- жесткая подвеска.
7. Volvo V60
Volvo V60 предлагает стильный дизайн и большой багажник. Еще одним плюсом шведского универсала является невысокая стоимость в сравнении с конкурентами.
Плюсы:
- вместительный багажник;
- просторный интерьер;
- приятная управляемость.
Минусы:
- автоматическая КПП работает нестабильно;
- плохая шумоизоляция;
- неудобная информационно-развлекательная система.
6. Seat Leon ST
Seat Leon является одним из лучших хэтчбеков в своем классе по управляемости, а универсал ST добавляет к этому вместительный багажник. Также эта модель дешевле многих конкурентов.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- вместительный багажник;
- невысокая стоимость.
Минусы:
- не самый просторный интерьер;
- жесткая подвеска в спортивных версиях;
- некоторые двигатели работают шумно.
5. Citroen C5 X
Citroen C5 X объединяет в себе лучшие качества универсала и кроссовера. Помимо этого модель предлагает практичный интерьер и комфортную подвеску.
Плюсы:
- дешевле конкурентов;
- комфортная подвеска;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- небольшой багажник;
- гибридная силовая установка имеет небольшой запас хода на электротяге.
4. MG5 EV
Универсал MG5 EV является единственной электрической моделью в этом списке. Он предлагает большой запас хода и комфортную подвеску.
Плюсы:
- большой запас хода;
- дешевле конкурентов;
- мощная силовая установка.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- медленная скорость зарядки;
- неприятная управляемость.
3. BMW 5 Series Touring
BMW 5 Series Touring в отличие от 3 Series предлагает более высокий уровень комфорта. Универсал отличается приятной управляемостью и стильным дизайном.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- удобная информационно-развлекательная система;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- небольшой багажник;
- жесткая подвеска в версиях M Sport.
2. Skoda Octavia Combi
Skoda Octavia Combi предлагает богатое оснащение даже в базовой комплектации. Также этот универсал имеет очень вместительный багажник.
Плюсы:
- высокая плавность хода;
- вместительный багажник.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- слишком мягкая подвеска;
- некоторые важные элементы управления находятся на центральном дисплее.
1. Skoda Superb Combi
Skoda Superb Combi объединяет в себе все лучшие качества универсалов. Это комфортный и практичный автомобиль, которые дешевле некоторых конкурентов.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- просторный интерьер;
- вместительный багажник.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- теряет свою стоимость при перепродаже;
- не самая лучшая посадка водителя.
Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие новые кроссоверы 2023 года.