Электроспорткар для всей семьи: британцы выпустят самый быстрый в мире универсал (фото)

Электрический универсал Lotus Emeya предложат в версиях мощностью 600 и 905 л. с. Топовый электрокар сможет разогнаться до 100 км/ч за 2,8 секунды.

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Новый Lotus Emeya получит практичную версию в кузове универсал. Спортивный электромобиль для семьи бросит вызов Porsche Taycan Sport Turismo. Об этом намекнули представители британской компании изданию Autocar.

В частности, шеф-дизайнер Lotus Бен Пейн заявил, что спортивные универсалы имеют своих поклонников, а коммерческий директор Майкл Джонстоун подчеркнул, что новые рыночные сегменты открывают новые возможности для бренда.

На выбор предложат версии на 600 и 905 л. с. Фото: Autocar

Появились и первые рендеры универсала Lotus Emeya. На них у авто динамичный дизайн с высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек крыши. Спереди авто идентично седану Emeya. Очевидно универсал будет просторнее внутри, а объем багажника вырастет.

Напомним, что электромобиль Lotus Emeya начнут выпускать с 2024 год, причем собирать его будут в Китае. Четырехместное авто достигает около 5 метров в длину. У него роскошный салон с тремя дисплеями на передней панели.

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Новый Lotus Emeya 2024 предложат в версиях мощностью 600 и 905 л. с. Топовая модификация способна разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с, а ее максимальная скорость ограничена на 255 км/ч.

С такими характеристиками универсал Lotus Emeya станет самым быстрым авто своего класса. Запас хода электрокара составит около 600 км, как и у седана.

К слову, в Украине уже появился родственник Emeya – электрокроссовер Lotus Eletre, построенный на той же платформе.

Также Фокус писал, что в Киеве заметили редкий спорткар Lotus с двигателем от Toyota Camry.