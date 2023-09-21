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Авто

Электроспорткар для всей семьи: британцы выпустят самый быстрый в мире универсал (фото)

Lotus Emeya 2024, Lotus Emeya, новый Lotus Emeya, электромобиль Lotus
Фото: carscoops.com | Линейку Lotus Emeya пополнит универсал

Электрический универсал Lotus Emeya предложат в версиях мощностью 600 и 905 л. с. Топовый электрокар сможет разогнаться до 100 км/ч за 2,8 секунды.

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Новый Lotus Emeya получит практичную версию в кузове универсал. Спортивный электромобиль для семьи бросит вызов Porsche Taycan Sport Turismo. Об этом намекнули представители британской компании изданию Autocar.

В частности, шеф-дизайнер Lotus Бен Пейн заявил, что спортивные универсалы имеют своих поклонников, а коммерческий директор Майкл Джонстоун подчеркнул, что новые рыночные сегменты открывают новые возможности для бренда.

Lotus Emeya 2024, Lotus Emeya, новый Lotus Emeya, электромобиль Lotus Fullscreen
На выбор предложат версии на 600 и 905 л. с.
Фото: Autocar

Появились и первые рендеры универсала Lotus Emeya. На них у авто динамичный дизайн с высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек крыши. Спереди авто идентично седану Emeya. Очевидно универсал будет просторнее внутри, а объем багажника вырастет.

Напомним, что электромобиль Lotus Emeya начнут выпускать с 2024 год, причем собирать его будут в Китае. Четырехместное авто достигает около 5 метров в длину. У него роскошный салон с тремя дисплеями на передней панели.

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Новый Lotus Emeya 2024 предложат в версиях мощностью 600 и 905 л. с. Топовая модификация способна разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с, а ее максимальная скорость ограничена на 255 км/ч.

С такими характеристиками универсал Lotus Emeya станет самым быстрым авто своего класса. Запас хода электрокара составит около 600 км, как и у седана.

К слову, в Украине уже появился родственник Emeya – электрокроссовер Lotus Eletre, построенный на той же платформе.

Также Фокус писал, что в Киеве заметили редкий спорткар Lotus с двигателем от Toyota Camry.