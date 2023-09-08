Яркий дизайн и 900 сил: британцы показали конкурента Porsche Taycan и Tesla Model S (фото)

Электромобиль Lotus Emeya способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с, а его запас хода достигает 600 км. Седан будут оснащать пневмоподвеской и камерами вместо зеркал заднего вида.

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В Нью-Йорке презентовали новый Lotus Emeya. Седан стал уже третьим электромобилем британской марки после суперкара Evija и кроссовера Eletre. Он поступит в производство с 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Lotus.

Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с Фото: Lotus

Электромобиль Lotus Emeya – обтекаемый четырехместный седан-купе длиной около 5 метров. Его основными конкурентами станут Porsche Taycan и Tesla Model S. Производство модели наладят в Китае на предприятии Geely, ведь Lotus входит в этот концерн.

У седана вытянутый силуэт с выраженным "носом" и аркообразной крышей. Оригинально смотрятся тоненькие диодные фары. Дверные ручки выполнены выдвижными, а вместо зеркал заднего вида установлены камеры. Передний и задний спойлеры выполнены регулируемыми.

У переднего пассажира есть свой дисплей Фото: Lotus

В отделке салона Lotus Emeya наряду с кожей Nappa и алькантарой присутствует ткань, полученная из переработанного коттона. Внутри установлены четыре отдельных кресла.

В салоне установлены четыре отдельных кресла Фото: Lotus

На передней панели установлены тоненький виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Также есть проекция на лобовое стекло и отдельный экран для переднего пассажира. Кроме того, новый Lotus Emeya получил пневмоподвеску, акустику с технологией подавления шумов и систему полуавтономного вождения.

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Электромобиль Lotus Emeya построен на платформе кроссовера Eletre и использует его силовые установки на 600 и 905 л. с. Топовый вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с, а его максимальная скорость ограничена на 255 км/ч. Разработчики также обещают интересную управляемость.

Новый Lotus Emeya получил батарею на 102 кВт∙ч, а его запас хода составит около 600 км. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 350 кВт: в этом случае подзарядить электрокар на 80% можно за 18 минут, а за 5 минут добавить 150 км запаса хода.

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