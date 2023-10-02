Младший брат Land Cruiser: раскрыты подробности доступного внедорожника Toyota (фото)

Toyota Land Hopper — небольшой 4,5-метровый внедорожник в ретро-стиле. Недорогую рамную модель предложат в гибридных версиях, а позже может появиться и электромобиль

Появилась информация про новый компактный внедорожник Toyota. Модель могут представить уже 25 октября на выставке Japan Mobility Show в Токио. Об этом стало известно журналистам японского издания Best Car.

Модель предложат в гибридных версиях Фото: BestCarWeb

По их словам, новая модель будет названа Toyota Land Hopper. Эту торговую марку уже зарегистрировали в Японии 8 августа, впрочемне исключено, что в других странах модель станут продавать как Toyota FJ Cruiser.

Ранее во время презентации Toyota Land Cruiser 250 показали угловатый силуэт авто. Именно в духе этой модели и будет выдержан ретро-дизайн Toyota Land Hopper. На рендерах у внедорожника высокий капот, крупные фары и выраженный пластиковый обвес.

Внедорожник построят на рамной платформе Фото: BestCarWeb

По размерам авто будет сопоставимо с Toyota Corolla Cross: его длина составит 4,5 м, ширина – 1,8 м, а высота – 1,85 м. Ожидается, что модель будет рамной – ее построят на укороченном шасси Toyota Fortuner. Полный привод будет дополнен понижающей передачей.

Первыми должны дебютировать гибридные версии Toyota Land Hopper. Они будут созданы на основе бензиновых двигателей объемом 1,5, 1,8, 2,0 либо 2,5 л. Также не исключается появление электромобиля. Купить внедорожник Toyota в Японии можно будет по цене менее 4 миллионов иен ($26 800).

Ранее Фокус рассказывал про новый кроссовер Toyota C-HR второго поколения.

Также мы писали про экономичный гибридный кроссовер Toyota для молодежи.