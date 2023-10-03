Эксперты определили лучшие зимние шины для автомобилей 2023 года (видео)

Эксперты провели несколько испытаний по заснеженной, мокрой и сухой дороге. Две модели шин показали достойные результаты во всех тестах.

Эксперты сравнили популярные автомобильные шины для зимнего сезона. Всего в испытании приняли участие 11 комплектов покрышек. Видео опубликовали на YouTube-канале Tyre Reviews.

Зима является самым сложным сезоном для водителей. Справиться с ухудшенными дорожными условиями помогут правильные шины.

Чтобы определить лучшую модель, эксперты устроили несколько испытаний. Они показали, как шины влияют на поведение автомобиля в разных ситуациях.

В сравнении участвовали комплекты шин:

Bridgestone Blizzak LM005;

Leao Winter Defender UHP;

Continental WinterContact TS870P;

Falken EUROWINTER HS02 PRO;

Giti GitiWinterW2;

Goodyear Ultragrip Performance 3;

Hankook Winter I*Cept Evo 3;

Kumho Wintercraft WP52;

Michelin Pilot Alpin 5;

Pirelli Cinturato Winter 2;

Vredestein Wintrac Pro.

Тестовым автомобилем стал седан BMW 3 Series. Он обладает отличной управляемостью, но в зимний сезон ему требуется как можно больше сцепления.

Первым тестом стала поездка по снегу. Во время испытания эксперты сравнили управляемость автомобиля с каждым комплектом, время разгона с места, а также торможение.

Эксперты показали, как разные шины влияют на поведение авто Фото: Скриншот

Лучшую управляемость на заснеженной дороге обеспечили шины Michelin Pilot Alpin 5. Немного хуже справился комплект Goodyear Ultragrip Performance 3, а Falken EUROWINTER HS02 PRO показали себя хуже конкурентов.

В тесте на разгон с места BMW 3 Series быстрее всего разгонялся с шинами Michelin Pilot Alpin 5 (5,54 секунды от 0 до 100 км/ч). Покрышки Hankook Winter I*Cept Evo 3 позволили седану разогнаться до сотни за 5,65 секунды. Модель Falken EUROWINTER HS02 PRO снова заняла последнее место (6,15 секунды от 0 до 100 км/ч).

В тесте на торможение лидером стали шины Hankook Winter I*Cept Evo 3, а модель Michelin Pilot Alpin 5 заняла второе место. Хуже всего BMW 3 Series тормозил с комплектом Falken EUROWINTER HS02 PRO.

В испытаниях по мокрой дороге лучше всех показали себя шины Bridgestone Blizzak LM005. Также неплохо справилась модель Michelin Pilot Alpin 5.

После серии испытаний эксперты заявили, что шины Michelin Pilot Alpin 5 и Bridgestone Blizzak LM005 являются их фаворитами. Они рекомендуют не покупать модели Leao Winter Defender UHP и Falken EUROWINTER HS02 PRO, так как эти покрышки не обеспечивают достаточно сцепления с дорогой в зимних условиях.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты сравнили премиальные автомобильные шины Contientaln ExtremeContact Sport 02 и Michelin Pilot Sport 4S.