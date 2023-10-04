Плохой мальчик: в Словакии собака за рулем кроссовера Skoda превысила скорость (фото)

Полицейские сперва не могли понять, действительно ли собака управляла кроссовером самостоятельно. Всего через несколько минут они узнали всю правду.

Превышение разрешенной скорости является распространенным нарушением среди водителей. Тем не менее инцидент, который произошел в Трнавском регионе Словакии, имеет забавную историю. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В деревне Стерусы полицейские заметили на одной из камер контроля скорости одного необычного "нарушителя". На снимке заметна коричневая охотничья собака, которая сидела за рулем кроссовера Skoda Kamiq.

Автомобиль превысил разрешенную скорость Фото: facebook.com/Polícia SR - Trnavský kraj

Автомобиль ехал со скоростью, которая на 10 км/ч превышала ограничение. Правоохранители сперва не могли понять, действительно ли собака управляла кроссовером.

Всего через несколько минут полицейские перехватили Skoda Kamiq. Выяснилось, что собака сидела на водительском сиденье.

Владелец автомобиля, 31-летний мужчина, заявил, что его собака неожиданно прыгнула ему на колени. Тем не менее на видеозаписи видно, что питомец самостоятельно находился на водительском сиденье.

Полицейские оштрафовали водителя за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители также призвали других автомобилистов не повторять эти действия.

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