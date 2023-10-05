Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги сентября (фото)

Традиционные модели с ДВС остаются самым популярным типом авто в Украине. Тем не менее доля электромобилей постепенно увеличивается.

В Украине за сентябрь выросли продажи новых и подержанных автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели по типу топлива среди украинцев. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Автомобили с ДВС остаются самыми популярными в Украине. Их доля за сентябрь составила 68% от общего числа продаж.

Среди традиционных моделей доминируют авто с бензиновыми двигателями. За прошлый месяц они охватили 46% рынка.

Доля электромобилей увеличилась на 2% за месяц. Гибридные модели потеряли 2% за сентябрь.

Самым невостребованным типом новых авто остаются модели с ГБО. Они заняли всего 1% рынка.

Автомобили с каким типом топлива выбирали украинцы в сентябре:

Бензиновые авто — 46%. Дизельные авто — 22%. Гибридные авто — 17%. Электромобили — 14%. Авто с ГБО — 1%.

Mazda CX-5 стала самой популярной бензиновой моделью в Украине Фото: Mazda

Самые популярные модели по типу топлива:

бензиновые авто — Mazda CX-5;

дизельные авто — Renault Duster;

гибридные авто — Toyota RAV4;

электромобили — Volkswagen ID.4;

авто с ГБО — Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные марки и модели авто с пробегом на внутреннем рынке.