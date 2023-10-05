Китайцы представили недорогой электрокроссовер с запасом хода 702 км (фото)

IM LS6 получил передовые технологии и футуристичный дизайн. Электрокроссовер доступен в нескольких версиях мощностью до 787 сил.

Модельный ряд IM Motors пополнил новый электрокроссовер LS6. Новинка отличается стильным дизайном, богатым оснащением и большим запасом хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди IM LS6 расположены необычные продолговатые фары. В бампере есть несколько воздухозаборников.

Задние фонари объединены в один блок светодиодной полосой. Ниже размещен компактный диффузор.

IM LS6 получил необычные задние фонари Фото: IM Motors

Габариты IM LS6:

длина — 4904 мм;

ширина — 1988 мм;

высота — 1669 мм;

колесная база — 2950 мм.

IM LS6 получил 21-дюймовые колесные диски. Они обуты в шины размером 235/45 спереди и 265/40 сзади.

В интерьере установлены необычный руль и длинный 42-дюймовый дисплей. Также предусмотрен отдельный экран управления.

В интерьере разместили огромный дисплей Фото: IM Motors

IM LS6 будет предложен в нескольких версиях. Базовый кроссовер имеет один электромотор мощностью 340 л.с. Топовая модификация оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 787 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,48 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 252 км/ч.

На выбор доступны четыре варианта аккумуляторной батареи емкостью 71,2, 83, 83,3 и 100 кВт⋅час. Они обеспечивают запас хода 560, 590, 630 и 702 км соответственно.

Также электрокроссовер поддерживает быструю зарядку с напряжением 800 В. Всего за 15 минут запас хода можно увеличить на 500 км.

IM LS6 поступит в производство в Китае уже в этом году. Стоимость электрокроссовера составляет от 230 000 до 300 000 юаней (от 31 500 до 41 090 долларов).

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